«خيرية صبيا» تطلق مبادرة تفطير ألف صائم على نية الشهيد شافعي

أطلقت الجمعية الخيرية بمحافظة صبيا بحضور زين جعفري مندوب الشؤون الاجتماعية بجازان مبادرة تفطير ألف صائم على نية الشهيد سامي شافعي الذي استشهد دفاعا عن الوطن في الحرب على الميليشيات الحوثية.

وقدم مدير عام الجمعية الخيرية عصام حسن خواجي التعازي والمواساة لأسرة الشهيد، مشيراً بأن صبيا تفخر بهذا البطل الذي ضحى بحياته دفاعا عن الوطن، داعيا الله أن ينصر جنودنا البواسل المرابطين بالحد الجنوبي.

بعد ذلك ألقى عضو مجلس إدارة الجمعية د. إبراهيم كداف كلمة مماثلة مبينا أجر الشهيد ومقدما تعازيه لأسرة الشهيد ولابنه الطفل أحمد سائلا الله العظيم أن يصلحه ويوفقه في حياته، ثم استعرض أهداف المبادرة التي تم تدشينها.

وقال: هي مبادرة قامت بها الجمعية بالتعاون مع فاعلي الخير على نية الشهيد وتكريما لما قدمه من دور بطولي وهي باب من أبواب الخير في الشهر الكريم.