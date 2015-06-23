تقارير - سيتي يتفوق على الجميع في صفقة أوتامندي.. وريال مدريد يدخل السباق

يتفوق مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد في سباق الحصول على توقيع المدافع الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي.

أوتامندي قدم عروضا مميزة مع فالنسيا في الموسم المنصرم، ولهذا خطف أنظار الأندية الإنجليزية.

وبحسب شبكة كادينا سير فإن سيتي يقدم عرضا أفضل لفالنسيا وللاعب بورتو السابق من حيث بنود العقد.

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن ريال مدريد دخل خط السباق متأخرا إذ يخشى من خسارة مدافعه سيرخيو راموس.

ريال مدريد غير قادر على إقناع راموس بتجديد عقده حتى الآن، هذا يجعل النادي الملكي يبحث عن بدائل.

البديل الأنسب بالنسبة لريال مدريد هو لاعب يحفظ الليجا مثل اوتامندي، ولهذا دخل الميرنجي في خط السباق.