طارق العلي يتنازل عن الحكم الصادر بحبس هيا الشعيبي

كشف الفنان طارق العلي عن تنازله عن الحكم الصادر ضد زميلته الفنانة هيا الشعيبي والذي يقضي بسجنها وزوجها على خلفية الإساءة إليه في مواقع التواصل الاجتماعي وقال العلي في فيديو بثه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام " لا يمكن أن أسجن أختي هيا الشعيبي والمحكمة أصدرت حكمها وقضاؤنا نزيه ولا توجد لدي مشكلة أن أتنازل عن سجن هيا".

وزاد :"وفي المقابل هيا رفعت عليّ قضية أخرى، ولكن رمضان كريم ورغم أن هناك أشخاصاً شتموني لكنني سامحتهم ولا أقبل أن تشتم هيا في في أي موقع تواصل اجتماعي، فما حدث مشكلة بيننا وأنا كلي ثقة في قضائنا النزيه. وهذا حكم على عيني ورأسي وليس لي علاقة به إطلاقاً ، فالمحكمة هي من أصدرت الحكم وليس أنا".

وخلص العلي قائلاً:" وفي النهاية هيا في منزلها "معززة مكرمة" بين أبنائها ولا أقبل عليها السجن ولا يمكن أن أحرمها من أبنائها ولا أحرمهم منها".

يذكر أن محكمة الجنح في الكويت كانت قد أصدرت، برئاسة القاضي الدكتور محمد جاسم حكماً يقضي بحبس الممثلة هيا الشعيبي ستّة أشهر مع الشغل وكفالة 1000 د.ك.

وصدر قرار بسجن زوجها هاني الطباخ أربعة أشهر مع الشغل وكفالة 500د.ك.

وتعويض الفنان طارق العلي المدعي بالحق المدني 5001د.ك تعويضاً مؤقتاً عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت به، وإلزام المتهمين بالتضامن بأدائها .

وتخلص الوقائع في قيام المحامية بشرى الهندال بتقديم شكوى في مخفر شرق قيدت برقم 494/2014بصفتها محامية الفنان طارق العلي ضد هيا الشعيبي وهاني الطباخ، لتعرّض موكّلها الفنان طارق العلي للإساءة والسبّ عبر برامج التواصل الاجتماعي وبرامج التلفزيون من قبل المتهمين.