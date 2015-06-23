أخبار عاجلة

قائد أتلتيكو مدريد يؤكد جاهزية الفريق لديربي «الريال» -
شكوك حول مشاركة «نوير» أمام ريال مدريد بسبب الإصابة -
«جوارديولا» يحذر لاعبيه قبل انتقالات الصيف -
المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها -
القارئ هاني الحسيني يقلد الشيخ مصطفى إسماعيل -
القارئ هاني الحسيني: بعمل تمارين وبتناول أطعمة معينة عشان قراءة القرآن -
مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة -
ننشر أسماء الفائزين بقرعة الحج في المنوفية‎ -
إدراج المنطقة السكنية بأبيدوس ضمن خطة "الإسكان" لتطوير العشوائيات -
بالصور.. تشييع جثمان الشهيد "علي عبد العال" من مسقط رأسه بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

طارق العلي يتنازل عن الحكم الصادر بحبس هيا الشعيبي

Google+ Print
طارق العلي يتنازل عن الحكم الصادر بحبس هيا الشعيبي طارق العلي يتنازل عن الحكم الصادر بحبس هيا الشعيبي

الإثنين 22-06-2015 19:46

كشف الفنان طارق العلي عن تنازله عن الحكم الصادر ضد زميلته الفنانة هيا الشعيبي والذي يقضي بسجنها وزوجها على خلفية الإساءة إليه في مواقع التواصل الاجتماعي وقال العلي في بثه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام " لا يمكن أن أسجن أختي هيا الشعيبي والمحكمة أصدرت حكمها وقضاؤنا نزيه ولا توجد لدي مشكلة أن أتنازل عن سجن هيا".
وزاد :"وفي المقابل هيا رفعت عليّ قضية أخرى، ولكن رمضان كريم ورغم أن هناك أشخاصاً شتموني لكنني سامحتهم ولا أقبل أن تشتم هيا في في أي موقع تواصل اجتماعي، فما حدث مشكلة بيننا وأنا كلي ثقة في قضائنا النزيه. وهذا حكم على عيني ورأسي وليس لي علاقة به إطلاقاً ، فالمحكمة هي من أصدرت الحكم وليس أنا".
وخلص العلي قائلاً:" وفي النهاية هيا في منزلها "معززة مكرمة" بين أبنائها ولا أقبل عليها السجن ولا يمكن أن أحرمها من أبنائها ولا أحرمهم منها".
يذكر أن محكمة الجنح في الكويت كانت قد أصدرت، برئاسة القاضي الدكتور محمد جاسم حكماً يقضي بحبس الممثلة هيا الشعيبي ستّة أشهر مع الشغل وكفالة 1000 د.ك.
وصدر قرار بسجن زوجها هاني الطباخ أربعة أشهر مع الشغل وكفالة 500د.ك.
وتعويض الفنان طارق العلي المدعي بالحق المدني 5001د.ك تعويضاً مؤقتاً عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت به، وإلزام المتهمين بالتضامن بأدائها .
وتخلص الوقائع في قيام المحامية بشرى الهندال بتقديم شكوى في مخفر شرق قيدت برقم 494/2014بصفتها محامية الفنان طارق العلي ضد هيا الشعيبي وهاني الطباخ، لتعرّض موكّلها الفنان طارق العلي للإساءة والسبّ عبر برامج التواصل الاجتماعي وبرامج التلفزيون من قبل المتهمين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

حوار| الدكتورة «الراقصة» منى برنس: «الفيديو تصفية حسابات.. ومش عايزة أترقى»

حوار| الدكتورة «الراقصة» منى برنس: «الفيديو تصفية حسابات.. ومش عايزة أترقى»

رئيس جامعة قناة السويس يفجر مفاجأة صادمة في أزمة أستاذة ”فيديو الرقص”.. وقصة سفرها لأمريكا قبل عامين

رئيس جامعة قناة السويس يفجر مفاجأة صادمة في أزمة أستاذة ”فيديو الرقص”.. وقصة سفرها لأمريكا قبل عامين

بالفيديو || مي تعتذر عن وصف تعليم زوجها بـ«الضحل»: «معاه إعدادية وخارج من 2 ثانوي»

بالفيديو || مي تعتذر عن وصف تعليم زوجها بـ«الضحل»: «معاه إعدادية وخارج من 2 ثانوي»