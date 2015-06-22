“ميدياست” الإيطالية: صلاح في إنتر ميلان على سبيل الإعارة

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن أن نادي انتر ميلان توصل لاتفاق مع تشيلسي الإنجليزي، لضم النجم محمد صلاح، على سبيل الإعارة مقابل 2 مليون يورو مع أحقية الشراء مقابل 23 مليون يورو.

وذكرت شبكة “ميدياست” الإيطالية، أن صلاح بات قريب من ارتداء قيمص النيراتزورى بالموسم المقبل على سبيل الإعارة. وأضافت الشبكة، أن السنغافوري اريك توهير، تكلم شخصيا مع البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للتشيلسي من أجل ضم صلاح بناء على توصية روبرتو مانشيني، مدرب الفريق الإيطالي. يذكر أن صلان يتنافس على ضمه كل من ميلان ويوفنتوس واتليتيكو مدريد وفولفسبورج وفيورنتينا