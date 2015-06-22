إقامة 50 منزل ريفي بالوادي الجديد بتكلفة 10 مليون جنيه

بدأ جهاز التعمير بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، في التنفيذ الفعلي لمشروع إقامة 50 منزل ريفي، بأرض الملك بمركز باريس بتكلفة 10 مليون جنيه.

وقال اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، إنه تم تخصيص 405 فدان أرض استصلاح زراعي، بواقع 50 منزل ريفي، 5 أفدنة لكل شاب تنطبق عليه المواصفات والشروط.

وأضاف عشماوي، أن الدولة لديها توجهات جديدة في مساعدة الشباب، من أجل الاستقرار وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية.

أكد محافظ الوادي الجديد إن جمعية مصطفى محمود بالقاهرة ستوفر شتلات من أشجار الزيتون وفسائل النخيل لزراعتها على مساحة 20 فدانا بقرية أرض الملك، في مركز ومدينة باريس كما ستقوم الجمعية في إنشاء وحدة لاستخلاص زيت الزيتون، وكذلك إنشاء مصنع لتعبئة وتغليف محصول البلح وذلك ضمن التنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية للمشاركة في تنمية وتنفيذ عدة مشروعات خدمية وإنتاجية على مستوى مراكز المحافظة الخمسة، والمعروفة باسم قرى الظهير الصحراوي.