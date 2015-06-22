موجز أخبار المحافظات.. حبس ضابط بسوهاج تعدى على نائب مدير بنك 4 أيام

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم الاثنين، أبرزها أن وزير الداخلية قرر إحالة واقعة تعدى ضابط شرطة برتبة ملازم أول على نائب مدير البنك الأهلى فرع الفتح، وإحداث إصابة به إلى التفتيش والرقابة، والذى تولى التحقيق بالفعل برئاسة العميد فخر العربى مفتش داخلية سوهاج، والذى قام باستدعاء شهود العيان والمجنى عليه وقام بالاستماع لأقوالهم.

وقررت محكمة جنح المراغة بسوهاج، تجديد حبس المتهم رضوان – ع – أ 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل شقيقه صابر بسبب نزاع على قطعة أراض بدائرة مركز المراغة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من إلقاء القبض على مرتكبى واقعة مقتل نجل المستشار "صلاح عبد الغنى".

ولقى طالب بقرية الطرانة التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية مصرعه غرقًا بترعة الرياح البحيرى، وذلك أثناء التقاطه صورة سيلفى بهاتفه المحمول على الكوبرى، الأمر الذى أدى إلى اختلال توازنه وسقوطه فى الترعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وقررت محكمة جنايات السويس الدائرة الثالثة ظهر اليوم، الاثنين، تأجيل قضيتين تضمن 37 إخوانيا متهمين فى أحداث مختلفة شاهدتها المحافظة خلال عام 2014 إلى شهر أكتوبر ونوفمبر القادم، للمرافقة وحضور المتهمين من محبسهم وضبط الهاربين.

وإلى أهم الأخبار..

- نيابة سوهاج تحبس ضابطا تعدى على نائب مدير بنك 4 أيام على ذمة التحقيق

- تجديد حبس قاتل شقيقه بسبب النزاع على قطعة أرض 15 يوما بسوهاج

- أمن الدقهلية: القبض على قاتلى نجل المستشار صلاح عبد الغنى

- مصرع طالب أثناء التقاطه صورة "سيلفى" على كوبرى الرياح البحيرى بالمنوفية

- أسماء أمناء الشرطة المصابين فى حادث تفجير منزلين بالعريش

- جنايات السويس تؤجل محاكمة 37 إخوانيا إلى أكتوبر ونوفمبر القادم

- تجديد حبس 12 من عناصر الإخوان بالغربية 15 يوما على ذمة التحقيقات

- تجديد حبس "إخوانية" 15 يوما بتهمة التحريض على العنف بسوهاج

- إخلاء سبيل 6 من أعضاء جماعة الإخوان بالشرقية بكفالة مالية 5 آلاف جنيه

- تقرير رسمى: 83% من سكان قرى الشرقية خارج مظلة خدمة الصرف الصحى

- تداول صور لمحافظ الإسكندرية أثناء محاولته إسعاف مصاب فى حادث على الكورنيش

- مصدر: طوارئ فى معبر "رفح" استعدادا لاستئناف تشغيله الإثنين المقبل

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