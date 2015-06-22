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نقابة الممثلين المصريين تدعو إلى مقاطعة هذه المسلسلات

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نقابة الممثلين المصريين تدعو إلى مقاطعة هذه المسلسلات نقابة الممثلين المصريين تدعو إلى مقاطعة هذه المسلسلات

الإثنين 22-06-2015 15:30

دعت نقابة الممثلين برئاسة نقيبها الفنان أشرف زكي الجمهور المصري إلى مقاطعة عدد من المسلسلات التي تعرض حالياً في شهر رمضان.
وأصدرت النقابة بياناً صحافياً أكد فيه النقيب وأعضاء النقابة على ضرورة مقاطعة المسلسلات التلفزيونية والبرامج "الوقحة" التي تحتوي على ألفاظ خارجة، وأضاف البيان أنّ " تعيش مرحلة حرجة من تاريخها تستوجب منا جميعا التكاتف وتضافر الجهود للخروج بها من هذا المنعطف التاريخي الخطير، وتعتبر قوى الفن الناعمة هي السلاح الأوفر حظا في أزمنة السلام، فعن طريقه يمكننا أن نقاوم تشويه الخطابات وتردي القيم وتراجع الذوق العام وطمس الهوية".
ودعت النّقابة كافة الجهات المنتجة للدراما التلفزيونية بأنواعها والبرامج بأشكالها إلى أن يكونوا جميعاً على مستوى المسؤولية.

وأضاف البيان "النقابة تابعت ببالغ الأسى ما وصلت إليه هذه البرامج التي تعرض ألفاظاً معيبة تسيء لأخلاق المبدعين، وتقدّم للجمهور نماذج سلبية من السلوك الذي لا يراعي الأخلاق العامة، بالإضافة إلى إثارة الرعب والتحرّش وحرق الأعصاب واختراق الخصوصية، وتصوير المبدعين على أنّهم مرتزقة ويقبلون أي شيء حتى الإهانة من أجل المال"
وأوضحت النقابة أن أعضاءها يتابعون أيضا ببالغ الأسف بعض المسلسلات الرمضانية التي تعرض مشاهد العري بصورة وقحة وغير مبررة درامياً، وعلى طريقة الكباريه ما يفسد الذوق العام ويخلط الإبداع المتحرر في أذهان الجماهير بالإثارة الرخيصة، ما يشوه جهود الفنانين المتحررين أصحاب الرسالة، ويساوي بينهم وبين الباحثين عن الشهرة والمال، دون مراعاة لأي قيم جمالية أو فكرية أو اجتماعية.

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