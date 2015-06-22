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مسلسلات رمضان 2015: لماذا استخدم السقا اسم ياسين في "ذهاب وعودة"

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مسلسلات رمضان 2015: لماذا استخدم السقا اسم ياسين في "ذهاب وعودة" مسلسلات رمضان 2015: لماذا استخدم السقا اسم ياسين في "ذهاب وعودة"

الإثنين 22-06-2015 17:33

يعرض حالياً مسلسل"ذهاب وعودة" على قناةmbc للنجم أحمد السقا، حيث أن حدوتة المسلسل مستوحاة من الواقع ومبنية على قصة حقيقية أي تكشف عن عالم "سرقة الأعضاء البشرية"، حيث يتحدث عن قصة شاب يمتلك شركة كبيرة للاستيراد والتصدير، يقع في أزمة بعد أن تخطف ابنه "ياسين"عصابة تتاجر بالأعضاء البشرية، فيقرر السفر للبحث عنهم مع زوجته. بالفعل يتورط (خالد) في عالمهم حيث يقرر اختراق العمل داخل شركتهم من أجل البحث عن ابنه، ولكنه يكتشف العديد من المفاجآت والصدمات غير المتوقعة إطلاقًا ،وما أثار التساؤلات عن سبب اختيار أحمد السقا اسم ياسين الذي هو بالفعل اسم ابنه لكنه نفى انه من اختار هذا الاسم بل كاتب العمل "عصام يوسف" هو من اختاره، ولكن من وجهة نظري أن إدماج أدوات حقيقية هي عوامل مساعدة لتأدية الدور، ويضم فريق عمل مسلسل "ذهاب وعودة" إلى جانب الفنان أحمد السقا كلاًّ من: مجدى كامل، ياسر جلال، أحمد راتب، لقاء سويدان، إنجى المقدم، وليد فواز، فريال يوسف، طارق الإبيارى، ياسر الطوبجى، ضياء عبد الخالق، ندا موسى، بيومى فؤاد،وليلى عز العرب وإسلام جمال، والمسلسل من إنتاج صادق الصباح.

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