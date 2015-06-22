ميساء مغربي تصف نفسها بـ "الاستفزازية" ومروان خوري يبرّر:لهذه الأسباب غنّيت أربع تترات

في حلقة استثنائية من Rating Ramadan انفرد فيها الإعلامي وسام بريدي بالتقديم، بعدما انتقلت شريكته في البرنامج النجمة ميساء مغربي لتكون ضيفة الحلقة كونها بطلة مسلسل "قابل للكسر" إلى جانب كل من محمود بوشهري والكاتب فهد عليوة، كشف فيها ضيوف الحلقة العديد من الأسرار التي أحاطت بمسلسلهم الذي وصفه مؤلفه بأنه ملحمة انسانية عاطفية تناقش العاطفة والحب من جانب انساني بحت، أما المنتجة والمخرجة والممثلة ومقدمة البرامج ميساء مغربي فقد بدأت الحلقة بالحديث عن السر الذي يميزها وهو الإصرار والمصداقية وبأنه يجب أن تصدق نفسها كي يصدقها الآخرون، وقالت ميساء بأن خطوة دخولها إلى مصر تأخرت ولكنها تحققت هذا العام من خلال مسلسل "مولانا العاشق" الذي تتقاسم بطولته مع مصطفى شعبان، بعد انسحابها من مسلسلين هما "العهد" الذي صورت منه بعض المشاهد ومسلسل "ألف ليلة وليلة" وذلك لتضارب المواعيد وعدم قدرتها على التنسيق بين كل هذه الأعمال مجتمعة، واعترفت ميساء بأنها شخصية استفزازية في كل شيء، وقالت: "شرحوني بالأسئلة ولم يعد هناك ما هو خافياً عن الجمهور"

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أما النجم محمود بوشهري فاعترف بأنه تغيب بعض الشيء في العام الفائت ولكنه عاد هذا العام ليؤكد بأنه "الكينغ" خاصة أنه يشارك في مسلسل "حال مناير" مع السيدة حياة الفهد، وأيدت ميساء هذا الوصف كاشفة بأنه لم يكن مرتاحاً نفسياً أثناء التصوير، واعترف بوشهري بأنه لم ير ابنته منذ سبعة أو ثمانية أشهر وقال بأنه واثق بأنها تتربى أفضل تربية مع والدتها ووجه لها معايدة خاصة بمناسبة رمضان واعداً إياها ان يلتقيها قريباً، وكشف بوشهري عن أن المنتج عامر الصباح ينافس نفسه من خلال 5 أعمال خليجية في رمضان هي الأهم هذا الموسم، وقال بأن الصبّاح وعد بتنفيذ عمل عربي خليجي مشترك.

أما الكاتب فهد العليوة فقد كشف أن مسلسل "قابل للكسر"تأجل تصويره بسبب توقفه في الرقابة بتحريض من بعض المنتجين، رافضاً كشف أسماء من وقفوا ضد العمل، وقال أن اكثر إشاعة رافقت العمل هي إشاعة زواج ميساء مغربي ومحمود بوشهري، وطالب العليوة برفع سقف الرقابة بعض الشيء، وأكد العليوه بأنه يتمنى لو يكتب مسلسلاً يخترق فيه التابوهات ولا سيما على مستوى الدين ليكشف الفرق بين الدين الإسلامي والعادات والتقاليد، وقال العليوة بأنه يحرص على زيارة مواقع تصوير أعماله رغم ادراكه بأن المسؤولية تنتقل إلى المخرج، ولكنه يبقى مستعداً للتدخل في حال طلب منه ذلك.

وتخلل الحلقة اتصال مع الفنان مروان خوري الذي كتب ولحن وأدى شارة مسلسل "قابل للكسر" معلناً أنه قدم أغنية باللغة العربية الفصحى بناء على طلب الجهة المنتجة، اما عن حصة الأسد التي نالها هذا العام بتأليف شارة 4 مسلسلات فقال خوري بأن هناك أعمال لم تكن مدرجة للشهر الفضيل، وبأنه فوجىء بعرض الأعمال الأربعة بنفس الشهر، وعن إمكانية خوضه لتجربة التمثيل أكد مروان بأنه لا يمانع في حال وجود الفرصة المناسبة لاسيما إن كان الدور يرتبط بمهنته الفنية والغنائية.

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وتطرق الضيوف إلى مواضيع عديدة أثناء الحلقة حيث توجهوا بالشكر إلى النجم ناصر القصبي الذي استطاع أن يضيء على موضوع الإرهاب من خلال مسلسله الجديد "سيلفي"، كما تحدثوا عن تأنيث الدراما وقالت ميساء في هذا الإطار أن تأنيث الدراما هو أمر واقع بينما رأى بوشهري بأن الموضوع في يد المنتجين، فيما أشاد العليوة بزميلته هبة مشاري حمادة وقال بأنه لا يستطيع كتابة مسلسلاً تاريخياً لانه لا يجيد الخوض بالتاريخ، أما ميساء فقد أشارت إلى انها جربت أن تخدم الدراما المغربية من خلال قصة إماراتية مغربية حولتها إلى مسلسل "كريمة" ولكنها لم تجد تفاعلاً من الجهات الفنية في بلدها المغرب.

جدير بالذكر أن مسلسل "حواري بوخارست" سيكون ضيف حلقة يوم الغد من برنامج "Rating Ramadan" وهو من تقديم النجمة ميساء مغربي والإعلامي وسام بريدي ومن إنتاج شركة كلاكيت، وتنفيذ الإنتاج لشركة "Maximum Media" ويعرض يومياً على الهواء مباشرة على قناة "أبوظبي" عند تمام الساعة 1:30 ليلاً بتوقيت الإمارات، وعلى قناة "النهار" عند الساعة 11:30 بتوقيت القاهرة، كما يعرض على قناة الـ "MTV" اللبنانية الساعة 10:45 بتوقيت بيروت.

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