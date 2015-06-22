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خبيرة تغذية: تعرض الحوامل للحرارة أثناء الصيام خطر على الجنين

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خبيرة تغذية: تعرض الحوامل للحرارة أثناء الصيام خطر على الجنين خبيرة تغذية: تعرض الحوامل للحرارة أثناء الصيام خطر على الجنين
حذرت د. سحر العقبى، وكيلة شعبة التغذية والصناعات الغذائية بالمركز القومى للبحوث التابع لوزارة البحث العلمى المصرية، المرأة الحامل من التعرض للحرارة الشديدة أثناء الصيام والوقوف فى الشمس لفترات طويلة أو بذل مجهود شديد مؤكدة أن ذلك يفقد جسمها الماء ويعرضها والجنين للخطر.

وقالت د. سحر العقبى، فى تصريحات صحفية، إن الحامل تحتاج إلى وجبتين من البروتين يوميًا إضافة إلى اللبن، مؤكدة أن الماء له أهمية كبيرة أيضًا حيث يساعد الجسم على الاستفادة من المغذيات وحمل الفضلات إلى الخارج وتسهيل الهضم.

وأضافت العقبى، من الأغذية المفيدة للحامل عسل النحل لسرعة هضمه وامتصاصه والاستفادة منه ويعطى الطاقة التى تحتاجها المرأة خلال فترة الحمل.

وتابعت العقبى: التغذية الصحيحة للحامل مهمة جدًا لإنجاب طفل سليم والحفاظ على صحتها ولذا يجب على الحامل الاهتمام بتناول 2 كوب لبن يوميًا كمصدر للبروتين بعد الثلاثة شهور الأولى حيث يحوى لكالسيوم المهم لبناء عظام وأسنان الطفل وعليها كذلك لاهتمام بتناول الفواكة والخضراوات الطازجة لغناها بالفيتامينات والأملاح المعدنية التى تحتاجها، كما أنها تقيها من الإمساك الذى يحدث أثناء الحمل.
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