قوات الحكومة الموازية بطرابلس تستهدف تنظيم "داعش" فى سرت بضربات جوية

قال مسؤولون وشهود إن الحكومة الموازية فى العاصمة الليبية طرابلس نفذت ضربات جوية على مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية فى سرت.

وقال مسؤولون إن الهجمات التى نفذت مساء أمس الأحد استهدفت مبنى كان المقاتلون يجتمعون فيه. وأفاد شهود أن الضربات كانت دقيقة وأن المتشددين المصابين نقلوا إلى مستشفيات، وكسب تنظيم الدولة الإسلامية أراضى فى مدن مثل سرت ودرنة إلى الشرق ليتحدى الجماعات المسلحة المحلية وقوات الحكومة على حد سواء. وأصبحت سرت على الأخص معقلا للتنظيم.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع فى حكومة طرابلس محمد عبد الكافى عبر الهاتف إن طائرات القوات الجوية لحكومة الانقاذ الوطنى نفذت ضربات جوية الليلة الماضية على مبنى للأمن الداخلى فى سرت، وأضاف أن الضربات استهدفت تجمعا لمقاتلى الدولة الإسلامية لكن لم ترد أنباء عن وقوع خسائر حتى الآن.

وقال أحد شهود العيان فى المدينة إن قنابل أصابت مقرا سابقا لقوات أمن الزعيم الراحل معمر القذافى فى سرت، وقال الشاهد الذى طلب عدم نشر اسمه حرصا على سلامته "الكثيرون من متشددى الدولة الإسلامية المصابين نقلوا إلى مستشفى محلي."

وارتفعت سحب الدخان الأسود فوق المدينة، وسيطرت حكومة الانقاذ الوطنى على طرابلس منذ اجتاحت قواتها العاصمة فى الصيف الأمر الذى أجبر حكومة رئيس الوزراء عبد الله الثنى المعترف بها دوليا على العمل من الشرق.

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