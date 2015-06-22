قرار جمهورى بتعيين 8 قاضيات بالنيابة الإدارية وقضايا الدولة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 235 لسنة 2015، بتعيين كل من عضوات هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة الآتية أسماؤهن بعد قاضيات بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) وفقاً للأقدمية المحددة قرين اسم كل منهن، وهن:>1-مشيرة عواض فرج عبد الغنى 2- مروة هشام محمد زكى بركات، على أن تكونا تاليتين فى الأقدمية لمصطفى عدنان أحمد هاشم الرئيس بالمحكمة من الفئة (أ)، وسابقتين على "أحمد لبيب أمين عبد الفتاح سلوم"، الرئيس بالمحكمة من الفئة (أ)

3- نجوان السيد على رضوان. 4- هدى خليفة أحمد محمد عمر 5- أسماء عبد الجليل محمد عبد الدايم 6- إيمان زكى محمد كمال حمودة 7- شيناء عبد البديع أحمد عبد الفتاح 8- أسماء عبد الحى محمد عبد القادر شريف.

على أن تكن تاليات فى الأقدمية لـ"أدهم أسامة محمد صادق، الرئيس بالمحكمة من الفئة (أ).

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