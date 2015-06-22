أخبار عاجلة

قائد أتلتيكو مدريد يؤكد جاهزية الفريق لديربي «الريال» -
شكوك حول مشاركة «نوير» أمام ريال مدريد بسبب الإصابة -
«جوارديولا» يحذر لاعبيه قبل انتقالات الصيف -
المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها -
القارئ هاني الحسيني يقلد الشيخ مصطفى إسماعيل -
القارئ هاني الحسيني: بعمل تمارين وبتناول أطعمة معينة عشان قراءة القرآن -
مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة -
ننشر أسماء الفائزين بقرعة الحج في المنوفية‎ -
إدراج المنطقة السكنية بأبيدوس ضمن خطة "الإسكان" لتطوير العشوائيات -
بالصور.. تشييع جثمان الشهيد "علي عبد العال" من مسقط رأسه بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

قرار جمهورى بتعيين 8 قاضيات بالنيابة الإدارية وقضايا الدولة

Google+ Print
قرار جمهورى بتعيين 8 قاضيات بالنيابة الإدارية وقضايا الدولة قرار جمهورى بتعيين 8 قاضيات بالنيابة الإدارية وقضايا الدولة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 235 لسنة 2015، بتعيين كل من عضوات هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة الآتية أسماؤهن بعد قاضيات بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ) وفقاً للأقدمية المحددة قرين اسم كل منهن، وهن:
>1-مشيرة عواض فرج عبد الغنى 2- مروة هشام محمد زكى بركات، على أن تكونا تاليتين فى الأقدمية لمصطفى عدنان أحمد هاشم الرئيس بالمحكمة من الفئة (أ)، وسابقتين على "أحمد لبيب أمين عبد الفتاح سلوم"، الرئيس بالمحكمة من الفئة (أ)

3- نجوان السيد على رضوان. 4- هدى خليفة أحمد محمد عمر 5- أسماء عبد الجليل محمد عبد الدايم 6- إيمان زكى محمد كمال حمودة 7- شيناء عبد البديع أحمد عبد الفتاح 8- أسماء عبد الحى محمد عبد القادر شريف.

على أن تكن تاليات فى الأقدمية لـ"أدهم أسامة محمد صادق، الرئيس بالمحكمة من الفئة (أ).
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365