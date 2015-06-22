اعرفها عشان تتجنبها.. 8 أسباب للشعور بالتخمة بعد الفطار أهمها النوم

التخمة والانتفاخ، أعراض ليست بغريبة على أغلب الصائمين فى شهر رمضان، فلطالما ارتبط إفطار البعض بإصابتهم بالتخمة بعده مباشرة.

وعن هذه الأعراض توضح الدكتورة سلمى الشريف، أخصائية التغذية، أنها عرض حقيقى ومرتبط بالإفطار ورمضان بشكل عام، ولكن السبب الحقيقى وراء الإصابة بها لا علاقة له بالصيام أو بالامتناع عن تناول الطعام والشراب طوال فترة الصوم، ولكنه مرتبط بشكل مباشر بالعادات الغذائية والحركية الغير صحية والتى يمارسها البعض خلال أيام الصيام.

وتابعت سلمى موضحة أن الصيام يساعد على تخلص المعدة والجسم بشكل عام من السموم والمشكلات التى تؤدى إلى الإصابة بالانتفاخ والتخمة والشعور بالامتلاء، كما يساعد الأمعاء على الالتئام والشعور بالراحة وتخفيف الضغط الدائم والمتواصل عليها من امتلائها بالطعام، وهنا تظهر أهمية ذكر الأسباب التى تؤدى لتخمة ما بعد الإفطار:

-النوم قبل وبعد الإفطار، وهى عادة يمارسها البعض، وتزيد بالاعتياد عليها يوما بعد يوم.

>-قلة كميات المياه التى يتناولها الشخص خلال الشهر الفضيل بشكل عام والغير موزعة بشكل سليم على مدار ساعات ما بين الإفطار والسحور.

>-قلة الحركة والنشاط بعد تناول الطعام، والتمسك بالجلوس فى الساعة الأولى بعد الانتهاء من الطعام.

>-تناول كميات كبيرة من المياه فور انطلاق مدفع الإفطار يساعد على صعوبة الهضم والإصابة بالتخمة.

>-تناول كميات كبيرة من الطعام خلال الإفطار.

>-البدء بتناول الطعام الدسم دون الشوربات والسلطات.

>-التركيز على تناول كميات كبيرة من الحلويات والطعام الملىء بالسكر.

>- الإسراف فى تناول مشروبات محلاة ومليئة بالسكر والجاهزة أيضًا.

>