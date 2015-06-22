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باحثون يتوصلون إلى علاج جديد لطفيل الملاريا

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باحثون يتوصلون إلى علاج جديد لطفيل الملاريا باحثون يتوصلون إلى علاج جديد لطفيل الملاريا
توصل فريق من الباحثين الأوروبيين والأستراليين والأمريكيين، إلى علاج جديد لمرض الملاريا، الذى يصيب 200 مليون حالة جديدة وأدى إلى وفاة 584 ألف حالة فى 2013، حيث أجروا تجاربهم على ما يقرب من 5 آلاف جزئية وتطوير إحداها الذى أطلق عليها اسم "دى دى دى – 107498"، التى أثبتت فاعليتها على مجموعة من الفئران لمعرفة مدى فاعليتها على مقاومة هذا الطفيل للملاريا، الذى اشتدت مقاومته لأغلب العقاقير الطبية حتى الآن.

والعقار الجديد يعمل على محاربة الطفيل عندما يكون فى الكبد ثم الدم، وهو المسئول عن عدة أمراض خاصة المرتبطة بكرات الدم الحمراء، وهو يعطى وقاية وحماية خاصة لأشكال طفيل الملاريا الكامن فى الكبد والجديد فى هذا العقار هو قدرته على غلق تحليلات البروتين عن طريق أحد الجينات، التى تنظم عملية صناعة هذا البروتين وتجرى حاليًا مزيد من التجارب عليه قبل استخدامه على الإنسان.

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مصر 365