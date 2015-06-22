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رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية: تراجع ساعات النهار بدءا من اليوم

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رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية: تراجع ساعات النهار بدءا من اليوم رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية: تراجع ساعات النهار بدءا من اليوم
أكد الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة البحث العلمى المصرية، أن طول النهار سيبدأ فى الانخفاض بدءا من اليوم الاثنين، فى الدول الواقعة فى نصف الكرة الأرضية الشمالى ومن بينها .

وأضاف تادرس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ساعات النهار بدأت فى الانخفاض بعد حدوث الانقلاب الصيفى أمس الأحد ووصول عدد ساعات النهار أقصى حد.

وأشار رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أن عدد ساعات النهار سينخفض تدريجيًا حتى الوصول إلى يوم 23 سبتمبر، وهو ذروة فصل الخريف، وهنا يتساوى الليل والنهار، ثم تنحرف نقطة الشروق تجاه الجنوب بنفس المعدل حتى تصل إلى أقصى انحراف لها فى 23 ديسمبر "ذروة فصل الشتاء"، ويكون أقصر نهار فى السنة، وعندها يحدث الانقلاب الشتوى، حيث ترجع الشمس مرة أخرى نحو اتجاه الشرق تماما، وتبدأ فى الانحراف نحو الشمال الشرقى وتستمر هكذا حتى الاعتدال الربيعى، أى فى 21 مارس "ذروة فصل الربيع"، حيث تشرق الشمس من الشرق تماما، وتغرب من الغرب تماما، و يتساوى الليل والنهار ثم تنحرف نقطة الشروق تجاه الشمال بمعدل ربع درجة يوميا، حتى تصل إلى الانقلاب الصيفى مرة أخرى.

وأوضح تادرس أن الانقلاب الصيفى طوله 93 يوما، و15 ساعة، و43 دقيقة، حيث يستمر حتى 23 سبتمبر المقبل، لافتا إلى أنه أطول فصل من فصول السنة.


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