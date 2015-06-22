سوسن أرشيد: الإخراج في "سرايا عابدين" ظلمني وهذه قصتي مع ابنة ضابط الجيش!

قالت الفنانة السورية سوسن أرشيد إنّ "حجم دورها في مسلسل سرايا عابدين كان جيد جداً على الورق، ولكنها لا تعلم إذا كان أسلوب الإخراج في الجزء الأول قد ظلمها، وأظهرها بشكل محدود، سيّما أنّ العديد من ردود الأفعال وصلتها وأكّدت على أنّها ظُلمت إخراجياً في الجزء الأول".

وأضافت الفنانة السورية خلال لقاء إذاعي لها عبر راديو "روزنة"، أنها استمتعت بالعمل، لأنّه أتاح لها فرصة الاستفادة من تجارب الفنانين المختلفة، باختلاف بلدانهم"، وأنّ تقاليد المهنة لدى المصريين، تختلف عن تقاليد الدراما السورية، خصوصاً في التعامل مع الفنان واحترامه، وتوفير وسائل الراحة له خلف الكواليس، مشيرةً إلى أنها تحب طريقة العمل الفوضوية في الدراما السورية، فهي تبني شخصية الممثل، على حد قولها.

وقالت سوسن إن "صعوبات الحصول على تأشيرة دخول لبعض البلدان، منعتها من قبول بعض الأدوار المعروضة عليها، وآخرها عمل في مصر، لم تتمكن من المشاركة به".

وعن مشاركتها بمسلسل "وجوه وأماكن" الذي يتناول الأحداث في سوريا قالت أرشيد، إن "دوري هو عبارة عن شخصية وصولية انتهازية قوية لا يعنيها ما يجري مع الشعب على الأرض، هي ابنة ضابط في الجيش، وشخصية مختلفة عن شخصيتي الحقيقية بشكل جذري".

وتمنّت أرشيد أن يتقبّلها المشاهدون، بهذه الشخصية لأنها بعيدة كل البعد عن شخصيتها الحقيقية، مشيرةً إلى أن هذا الاختلاف، أدى إلى صعوبات في أداء الشخصية، وتطلّب منها الكثير من الوقت، مضيفة "لكني استمتعت بلعب هذا الدور على قدر صعوبته، لأنني كنت أود أن أعرف كيف يفكر هؤلاء الأشخاص وكيف يتخذون قرراتهم".

وأوضحت الفنانة السورية أنّ النص يتكلم عن الحراك السلمي، وأنّه يجب أن توثق هذه الفترة درامياً، كي تشاهدها أكبر شريحة ممكنة من الناس في الوطن العربي، وأنها تتمنى ترجمة هذا العمل، كي يصل إلى أكبر شريحة من شعوب العالم، مشيرةً إلى أن المسلسل تجاوز كل حدود الرقابة، لأنه سمى الأمور بمسمياتها.

وحول إمكانية وقوفها أمام كاميرا واحدة مع من يخالفها الرأي السياسي، قالت "لقد فعلت ذلك في سرايا عابدين، ولا يجوز لنا كأشخاص نطالب بالحرية، أن نقمع حرية الآخرين، ونمنعهم من إبداء آرائهم السياسية"، ولكنها أكدت في نفس الوقت، أنها لا تستطيع العمل مع ممثل طالب بإبادة منطقة ما، لأنها ترى أن هؤلاء الأشخاص، لا يملكون أي حس إنساني، ومن واجب الفنان، أن يكون إنساناً قبل أن يكون فناناً، على حد تعبيرها.

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