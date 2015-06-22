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سامح عاشور: متمسكون بتطبيق أحكام القضاء فى تعذيب الإخوان لمحامٍ بالتحرير

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سامح عاشور: متمسكون بتطبيق أحكام القضاء فى تعذيب الإخوان لمحامٍ بالتحرير سامح عاشور: متمسكون بتطبيق أحكام القضاء فى تعذيب الإخوان لمحامٍ بالتحرير
قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن النقابة تقدمت ببلاغ للنيابة العامة خلال حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى ضد المجموعة التى ظهرت فى الفيديو المتداول، والذى يظهر فيه تعذيب محامٍ فى التحرير، والمتهم فيها أحمد منصور مذيع قناة الجزيرة القطرية، موضحًا: "طلبت اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية المحاميين والقصاص من العدوان، ولكن النيابة العامة حصرت البلاغ وأعيد التحقيق فيه بعد ثورة 30 يونيو، وتم إحياؤه ثم قُدم الجميع إلى محكمة الجنايات وصدرت فيه الأحكام المعنية".

وأضاف عاشور، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم"، المذاع على فضائية "اليوم" مع الإعلامى عمرو أديب، أن ما يعنيه الآن هو الحراك فى إطار الالتزام القانونى، لاسيما أن النقابة متمسكة بتطبيق أحكام القضاء فى هذه القضية على جميع الهاربين منها، سواء كانوا خارج البلاد أو داخلها.

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