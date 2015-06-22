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"تنظيم القاعدة" ينعى زعيم شبه جزيرة العرب بعد مقتله فى غارة أمريكية

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"تنظيم القاعدة" ينعى زعيم شبه جزيرة العرب بعد مقتله فى غارة أمريكية "تنظيم القاعدة" ينعى زعيم شبه جزيرة العرب بعد مقتله فى غارة أمريكية
أصدر تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى، تسجيلاً صوتيًا لزعيمه عبد المالك درودكال المعروف باسم "أبو مصعب عبدالودود"، ينعى فيه مقتل زعيم تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب ناصر الوحيشى، الذى يطلق عليه التنظيم لقب "أبو بصير" فى غارة أمريكية باليمن.

ووفق ما ورد عبر موقع "cnn" عربى فإن التسجيل الذي نشره التنظيم على موقع "يوتيوب"، إشادة بالوحيشي ووصفه بأنه "فارس نبيل وأمير جريء وشيخ متواضع"، واستعرض أبو مصعب عبد الودود فى كلمته ما اعتبرها بطولات للوحيشى فى أفغانستان، وتتلمذه على يد زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.


>- صحيفة أمريكية: مقتل الوحيشى زعيم القاعدة باليمن يصب فى صالح تنظيم داعش
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