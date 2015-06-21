أخبار مصر العاجلة..أحمد منصور يرفض ترحيله لمصر ويتمسك بجنسيته البريطانية

نَشَرَ "اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار العاجلة، فى مقدمتها ما قالته مصادر لـ"اليوم السابع" أن أحمد منصور الإعلامى الإخوانى، والمذيع بقناة الجزيرة، طلب من السلطات الألمانية تمكينه من الاتصال بسفير بريطانيا لدى برلين لأنه يحمل الجنسية البريطانية.

وأشارت المصادر إلى أن منصور الذى صدر ضده اليوم قرار من قاضى التحقيق فى برلين بتجديد حبسه حتى غد الاثنين، طلب عدم ترحيله إلى مصر، وأن تُرحّله السلطات الألمانية إلى لندن بموجب اتفاقيات الاتحاد الأوروبى المنظمة لهذه الحالات، وأنه طلب الاتصال بالسفير البريطانى ليتدخل فى الأمر لإخلاء سبيله أو الضغط لترحيله إلى لندن باعتباره مواطنًا بريطانيًا.

وإلى موجز أخبار مصر العاجلة..

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