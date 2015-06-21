"اليوم السابع" تحذر من استيلاء بعض صغار الموزعين على كوبونات مسابقة رمضان

تلقى مجلس إدارة مؤسسة «اليوم السابع»، على مدى الأيام الماضية، منذ مطلع شهر رمضان المبارك العديد من الشكاوى من القاهرة ومحافظات الجمهورية المختلفة عن قيام بعض موزعى الصحف بـ«قطع كوبون» مسابقة «اليوم السابع الرمضانية»، وبيعه للمواطنين منفصلا عن الجريدة، بمبالغ إضافية، فى حين أن هذا الكوبون غير مخصص للبيع، وينشر بصفة يومية فى صفحات الجريدة على مدار الشهر الكريم. وقد تسبب فى هذا اللغط أيضا نفاد أعداد الجريدة فور طرحها، وهو ما دفع بعض ضعاف النفوس لانتزاع الكوبون لإرساله إلى المسابقة أو بيعه بمبلغ إضافى.

وخاطبت «اليوم السابع» مؤسسة الأخبار المسؤولة عن الاشتراكات والتوزيع لجريدة «اليوم السابع» للحفاظ على حقوق القراء، واتخاذ الإجراء القانونى تجاه أى موزع أو بائع صحف معتمد يقوم بالاستيلاء على كوبون المسابقة الرمضانية لـ«اليوم السابع»، وإذ تؤكد الجريدة احترامها للقراء والحفاظ على حقوقهم المعنوية والأدبية فإنها تراهن على وكلاء وموزعى الصحف الشرفاء الذين نعتبرهم شركاء نجاح.

وتطالب الجريدة قراءها بأن يتأكدوا من وجود الكوبون داخل العدد، مع العلم أن الفائز يجب أن يصحب الأعداد الثلاثين، وتنوه الجريدة بأنه بناء على طلب القراء وبعد نفاد الأعداد الأولى فى رمضان سوف تعيد نشر الكوبونات الثلاثة الأولى فى نهاية الشهر الكريم ثانى وثالث أيام عيد الفطر المبارك.

وكانت «اليوم السابع» قدمت لقرائها الأعزاء واحدة من أقوى مسابقات شهر رمضان الكريم، مسابقة «رموز مصر» عن أهم الشخصيات السياسية والفكرية التى أثرت فى بناء العقل المصرى والعربى.

مع باقة قيمة ومميزة من الجوائز، تنشر فى العدد المطبوع على مدار أيام شهر رمضان الكريم، مصحوبة بكوبون مسلسل بعدد أيام الشهر المعظم، ليجيب القارئ عليها، ويتولى تجميعها وإرسالها على عنوان 6 شارع وزارة الزراعة الدقى.

وتضم باقة جوائز «اليوم السابع»، سيارتين «Senova A-1»، و«Jac S3» للجائزتين الأولى والثانية، إضافة إلى 8 أجهزة «I Pad» للفائزين الثمانية الآخرين. وبعد السحب المقرر إجراؤه فى مقر «اليوم السابع» على الفائزين العشرة، ينشر «اليوم السابع» على موقعه والعدد الورقى أسماء الفائزين، على أن يتم حينها تحديد موعد تسليم الجوائز شريطة اصطحاب نسخ العدد المطبوع الثلاثين خلال شهر رمضان.

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كوبون مسابقة اليوم السابع