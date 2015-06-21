أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أنقرة تحذر واشنطن من مغبة التمدد الكردى فى شمالى سوريا

Google+ Print
أنقرة تحذر واشنطن من مغبة التمدد الكردى فى شمالى سوريا أنقرة تحذر واشنطن من مغبة التمدد الكردى فى شمالى سوريا
حذرت تركيا الإدارة الأمريكية من عواقب التمدد الكردى المتمثل فى حزب الاتحاد الديمقراطى الكردى السوري، الذراع السورى لمنظمة حزب العمال الكردستانى بتركيا، فى مناطق شمالى سوريا، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدى حيال الممارسات الكردية التى تهدف لتطهير المناطق الشمالية من العرب والتركمان.

وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون التركية (تي.آر.تي) الرسمية - فى مقال لها اليوم الأحد- أن مستشار الخارجية التركية فريدون سينيرلى أوغلو، خلال لقاء جمعه وممثل الرئيس الأمريكى فى الملف السورى الجنرال جون آلين، أوضح أن تركيا تمتلك الأدلة والبراهين الاستخباراتية التى تؤكد وجود نية حقيقية لدى قيادات الحزب الكردى السورى إقامة حكم ذاتى للأكراد فى شمالى سوريا، وهو الأمر الذى يرفضه الجانب التركى بشكل قطعي.

وأضاف أوغلو أن قيام عناصر الحزب الكردى السورى بما أسماه ب "التطهير العرقي" فى المناطق التى تسيطر عليها وجلب الأكراد من بلدة كوبانى وشمالى العراق من شأنه أن يؤجج الوضع السورى ويؤدى لتقسيم الدولة السورية.

ونوه بأن إقامة حكم ذاتى للأكراد فى الشمال السورى سينجم عنه حرب بين عناصر تنظيم حزب الاتحاد الديمقراطى وقوات المعارضة السورية، التى أسماها ب "المعتدلة"، فى المستقبل القريب، على حد قوله، مشيرا إلى أن إقامة مثل هذا الكيان فى المناطق الشمالية سيصعب من عملية عودة اللاجئين إلى أراضيهم حتى بعد سقوط نظام الأسد والتخلّص من خطر تنظيم داعش.

وكانت قوات حزب الاتحاد الديمقراطى الكردى السوري، وبغطاء جوى مكثّف من قبل طائرات التحالف الدولي، قد تمكنت من السيطرة على منطقة "تل أبيض" ذات الأغلبية التركمانية والعربية التابعة لمحافظة "الرقة" السورية.

ونتيجة للاشتباكات التى دارت بين عناصر داعش والقوات الكردية، والقصف العنيف من طائرات التحالف، اضطر الآلاف من سكان المدينة والقرى المحيطة بها إلى النزوح فى اتجاه الأراضى التركية، وتراجع مقاتلو داعش بفعل الهجمات الكردية المدعومة بغطاء جوى فى اتجاه حلب، حيث يستعدون لاقتحام مدينة "أعزاز" الحدودية والسيطرة عليها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365