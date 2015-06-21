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عباس يرحب بأفكار فرنسا لاستئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل

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عباس يرحب بأفكار فرنسا لاستئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل عباس يرحب بأفكار فرنسا لاستئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل
رحب الرئيس الفلسطينى محمود عباس عقب استقباله فى رام الله وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس اليوم الأحد بأفكار باريس لاستئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل المتوقفة منذ عام.

وقال وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى فى مؤتمر صحفى مشترك مع فابيوس عقب اللقاء مع عباس إن الأخير "ثمن الاهتمام الفرنسى والمتواصل بتقديم أفكار خاصة لتفعيل عملية السلام المتوقفة بسبب رفض إسرائيل تنفيذ التزاماتها وعدم الوفاء بها".

وأضاف المالكى أن عباس أكد على "تطابق الأفكار الفلسطينية والفرنسية، وأننا ملتزمون بهذه الافكار التى من شأنها العمل على إطلاق عملية السلام وبدء المفاوضات لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن مفهوم حل الدولتين".

وأشار إلى أن الأفكار الفرنسية "تهدف إلى خلق ديناميكية جديدة للمفاوضات، تأخذ بالاعتبار التجارب التفاوضية السابقة ومن خلال استخلاص العبر والدروس منها"، مؤكدا على الاستعداد "لتقديم كل ما هو مطلوب منا كفلسطينيين لإنجاح الجهود الفرنسية".

من جهته، قال فابيوس إن هدف جولته فى المنطقة "تقديم أفكار للبحث عن السلام والأمن"، مشددا على أن "القضية الفلسطينية-الإسرائيلية هامة جدا، ونريد البحث عن الأمن لدولة إسرائيل وفى نفس الوقت يجب أن نعطى الفلسطينيين حقهم بإقامة دولتهم المستقلة".

ونبه فابيوس إلى أنه ناقش أفكار بلاده لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية فى كل من والأردن ومع ممثلى جامعة العربية على أن يعرضها لاحقا على المسئولين الإسرائيليين.

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مصر 365

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