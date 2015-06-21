موجز الاقتصاد.. صفوان ثابت: 100 ألف طن استهلاك المصريين للألبان فى رمضان

شهد اليوم الأحد، العديد من الأحداث الاقتصادية المهمة، على رأسها، أعلن المهندس صفوان ثابت، رئيس الشركة الدولية للصناعات الغذائية جهينة، أن معدلات الاستهلاك فى شهر رمضان تشهد زيادة مضطردة بالنسبة لمنتجات الألبان والزبادى والعصائر والمشروبات، وفى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أكد أن إجمالى حجم الاستهلاك من الحليب فى شهر رمضان يصل إلى 100 ألف طن، منها 35 ألف طن فقط تنتجه الشركات العاملة فى السوق، وفى المقابل هناك 65 ألف طن يباع عن طريق الباعة الجائلين ومحلات البقالة، وذلك بنسبة زيادة تبلغ 10% فى المتوسط.

وخاطب الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اليوم بعض شركات المحمول لتوضيح عروضها الرمضانية بإعلاناتها الدعائية عبر القنوات الفضائية خلال شهر رمضان الكريم، وفقًا لما أكده مصدر مسئول بالجهاز لـ"اليوم السابع". وأكد المصدر أن بعض الإعلانات لم تكن واضحة للمستخدمين فيما يتعلق بعروض استخدام الكروت المدفوعة مسبقا ووقوع المشاهد فى لبس حول إعلانات الشركات.

كما دشنت صفحة باسم "ثورة الإنترنت"، على "فيس بوك"، حملة لمقاطعة شركات الاتصالات لمدة خمس ساعات فى 25 من يونيو الجارى، احتجاجًا على عدم تخفيض أسعار الإنترنت وتحسين مستوى الخدمة، كما تم تدشين هاشتاج على موقع "تويتر" باسم #‏مليونية_مقاطعة_شركات_الاتصالات.

ووسط غياب الرقابة وتجاهل الهيئة العامة للبترول، برئاسة المهندس طارق الملا، لأزمات نقص الوقود شكا عدد كبير من المواطنين من استمرار الأزمة التى تشهدها كافة محافظات الجمهورية وانتظارهم بالساعات فى محطات الوقود لتموين سياراتهم وإغلاق بعض المحطات أبوابها بحجة عدم توافر البنزين والسولار فى المحطة.

ووافق هانى قدرى دميان، وزير المالية، على إتاحة مبلغ 4 مليارات جنيه لوزارات التموين والنقل والكهرباء والبترول، لتحسين الخدمات العامة وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

وبنهاية تعاملات البورصة أنهت مؤشراتها اليوم على تراجع جماعى وسط عمليات بيع من قبل المستثمرين العرب، فى حين مالت تعاملات المصريين والأجانب نحو الشراء.

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