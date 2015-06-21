محلب يوجه بتكثيف الأعمال الخيرية بالمناطق العشوائية والاهتمام بمدارسها

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الأحد، مع عدد من ممثلى الجمعيات الأهلية والشركات والمؤسسات العاملة فى مجال خدمة المجتمع فى مصر ، وذلك بحضور وزيرة التضامن الاجتماعى، وذلك لمتابعة جهودها فى إطار تنفيذ مبادرة "شهر الخير" التى أطلقها رئيس مجلس الوزراء.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الأعمال الخيرية فى المناطق العشوائية، والاهتمام بالمدارس التى تضمها تلك المناطق على وجه الخصوص، وضرورة رفع كفاءتها وتطويرها، مؤكداً أن التعليم هو الضمانة الحقيقية للتنشئة السليمة وتقويم السلوك وإعداد أجيال جديدة متعلمة وواعية تساهم فى بناء وطنها.

وخلال الاجتماع عرضت وزيرة التضامن الاجتماعى تقريراً حول مبادرة شهر الخير، أشارت خلاله إلى أن المبادرة التى تم إطلاقها تحت مظلة رئاسة مجلس الوزراء، تهدف إلى تنسيق جهود المجتمع المدنى فى شهر رمضان، من خلال تجميع الأنشطة والتبرعات التى يقدمها الشركاء الحكوميون وشركاء المجتمع المدنى والقطاع الخاص، بهدف ترشيد توجيهها إلى الفئات المستحقة مع توفير الضمانات لتغطية كل المناطق الجغرافية، لتعظيم الاستفادة من الأعمال الخيرية فى هذا الشهر الكريم.

وأضافت الوزيرة أن شركاء مبادرة "شهر الخير" هم: الجمعيات الأهلية وتضم نحو 16 جمعية أهلية، ثم القطاع الخاص ويضم اتحاد بنوك مصر وعدداً من البنوك التجارية والشركات، ثم الحكومة ممثلة فى وزارات التضامن والتموين والتنمية المحلية، وعدد من الجهات، وأشارت الوزيرة إلى أن التنسيق يتم بين شركاء المبادرة عن طريق عقد الاجتماعات الدورية والاتصالات الإلكترونية والهاتفية، لاستيفاء كل البيانات الخاصة بالتبرعات والأنشطة فى مصفوفة واحدة متكاملة.

كما أشارت الوزيرة إلى أن العمل يجرى للوصول إلى آلية للتعرف على الأسر الفقيرة مع توفير ضمانات لعدم حصول نفس الأسر على نفس الخدمات من مصادر مختلفة، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب توحيد قواعد البيانات بين كل الشركاء وإتاحة تداول تلك البيانات فيما بينها.

كما أكدت الوزيرة ضرورة إعطاء أهمية خاصة لبعض المناطق العشوائية والمحافظات الحدودية وبعض الفئات من ذوى الاحتياجات الخاصة، وكذا ضرورة تعبئة الموارد المحلية نحو زيادة فرص التوليد والتشغيل، وتعظيم دور الإعلام بشكل إيجابى نحو التوعية بالدور التنموى تجاه الفئات المستفيدة، وأضافت أنه تم الاتفاق على عقد حملة قومية لعلاح مرضى فيروس سى بالتنسيق بين وزارتى التضامن الاجتماعى والصحة وشركات الأدوية وممثلين لغرفة الأدوية.

ومن جانبهم قدم ممثلو الجمعيات الأهلية والشركات والمؤسسات العاملة فى مجال خدمة المجتمع فى مصر، عرضاً حول أبرز الجهود التى يبذلونها في مجال العمل الخيرى وخدمة المحتاجين، ومن بينها التبرعات الغذائية المتمثلة فى كرتونة رمضان، وتقديم الوجبات، وعقد موائد الرحمن، ثم الأنشطة الصحية والمتمثلة فى إجراء عمليات قلب وعيون، وعلاج فيروس سى، وتقديم أطراف صناعية وكراسى متحركة، ثم الأنشطة المختلفة المتمثلة فى توفير فرص العمل، وإجراء دورات تدريبية، وفك أسر الغارمات، وغيرها من المبادرات التي تفيد المجتمع والمواطن.

وعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى خرائط توضح التوزيع الجغرافى لكل ما يتم تقديمه من شنط وكراتين رمضان، وموائد الرحمن، والوجبات الساخنة والجافة، ورؤوس الماشية، ثم عرضت تحليلاً لأبرز مؤشرات هذا التوزيع الجغرافى.

ومن جانبهم أشاد الحاضرون بالجهد المبذول من جانب وزارة التضامن الاجتماعى، للتنسيق، ووضع خريطة محددة للجهود الخيرية المبذولة لضمان وصول المساعدة لمن يستحقها بالفعل.