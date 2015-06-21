بالصور.. دموع والد مهندس منيا القمح المختطف لحظة مشاهدته نجله سالما

في مشاعر امتزجت بالفرح والدموع، لم يستطع والد مهندس منيا القمح المختطف منذ 7 أيام من مزرعته الخاصة بمنيا القمح، أن يخفى دموعه لحظة مشاهدته نجله سالما مرة ثانية وقام بالبكاء الشديد، فرحا بعودته مرة أخرى.

وكان اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مركز شرطة منيا القمح، يفيد بقيام 5 مسلحين يستقلون سيارة باختطاف "أمير نبيل 39 سنة" مهندس من مزرعة والده بإحدى قرى مركز منيا القمح، وقاموا بإطلاق أعيرة نارية أثناء الفرار به مما أسفر عن إصابة "محمد ح غ" 61 سنة بالمعاش بطلق نارى بالساق اليمنى أثناء فرار الجناة، وتم نقل المصاب لمستشفى منيا القمح العام.

وأفادت التحقيقات بأن الجناة طلبوا من والد المهندس فدية وقدرها 10ملايين جنيه، فتم تشكيل فريق بحث جنائى قاده اللواء عاطف مهران مدير المباحث، لكشف غموض الواقعة، واليوم تمكنت مأمورية قادها الرائد رائد ربيع رئيس مباحث منيا القمح ومعاونه النقيب محمد فؤاد والنقيب رمزى أبوزيد معاون مباحث ديرب نجم، من تحرير المهندس من منزل مهجور بمركز ديرب نجم، بعد قيام المختطفين بإخفائه بديرب نجم .



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