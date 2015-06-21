5 أسباب لـ"حول العينين".. أهمها مضاعفات مرض السكر

الحول أحد الأمراض التى تصيب الأشخاص نتيجة أسباب وعوامل مختلفة منها عوامل وراثية وأخرى بسب أمراض تؤثر بالسلب على أعصاب العين.

حول العين

>حول ذلك يقول الدكتور أسامة النحرواى الأستاذ بقسم جراحة العيون بجامعة قناة السويس، إن الحول أحد الأمراض التى تصيب العين والتى تؤدى لانحراف اتجاه أحد العينين أو كلاهما عن الوضع الطبيعى مما ينتج الآتى:

>1)إن يكون اتجاه العين متوزاتين .

>2)أن يكون إحدى العينين مستقيمة وهى تنظر للأمام وتكون العين الأخرى فى اتجاه آخر مثل اتجاة الأنف والخد مما يؤدى عدم توزاى فى اتجاه العين.

أهم أسباب الحول العين

>ويستكمل د. النحرواى قائلا "هناك أسباب وعوامل عديدة تساهم فى إصابة عين الأشخاص بالحول وأهمها":

>1)وجود أخطاء انكسار الضوء داخل العين .

>2)وجود سحابات وعتامات على القرنية وعدسة العين .

>3)الإصابة ببعض الأمراض تؤثر على أعصاب العين .

>4)مرضى السكرى نتيجة عدم ضبط نسبة السكرى بالجسم .

>5) عوامل وراثية .

>وأضاف د. النحراوى قائلا "يجب على الأشخاص فى حالة ملاحظة أعراض الإصابة بالحول ضرورة الذهاب للطبيب المختص على الفور لتحديد نوع الحول وتحديد العلاج المناسب والتى فى الغالب يتطلب إجراء عملية حيث أثبتت العمليات باستخدام الليزر نتائج عالية من النجاح ".