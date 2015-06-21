الجهاد الإسلامى الفلسطينى تناشد مصر التدخل لإنقاذ حياة الأسير خضر عدنان

ناشد القيادى فى حركة الجهاد الإسلامى، الدكتور خالد البطش، السلطات المصرية بسرعة التدخل لإنقاذ حياة الأسير الفلسطينى المضرب عن الطعام فى السجون الإسرائيلية الشيخ خضر عدنان، مطالبا مصر بلعب دورها الرئيسى والتاريخى فى دعم القضية الفلسطينية وإلزام إسرائيل بالإفراج الفورى عن الأسرى المضربين عن الطعام.

وأكد البطش فى تصريحات خاصة لليوم السابع من قطاع غزة أن التقارير الطبية الواردة تؤكد تدهور الحالة الصحية للأسير خضر عدنان داخل سجون إسرائيل، موضحا أن تعرض حياة عدنان للخطر ستؤدى لتصاعد الأوضاع فى المنطقة، داعيا المجتمع الدولى لتحمل مسئولياته تجاه حياة الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية.

وطالب البطش القيادة الفلسطينية بتحمل مسئولياتها وتكثيف تحركها على جميع المستويات والضغط لإنقاذ حياة الأسير خضر عدنان وإخوانه الأسرى.

يذكر أن الأسير الشيخ خضر عدنان يعد من أبرز قيادات حركة الجهاد الإسلامى، وقاد أطول إضراب عن الطعام فى تاريخ البشرية من خلال حملة الأمعاء الخاوية التى قادها الأسير الفلسطينى داخل السجون الإسرائيلية حتى تم الإفراج عنه.

عدنان يشكر مصر لدورها فى الإفراج عنه

>وفى أبريل الماضى، أعرب الأسير الفلسطينى خضر عدنان، عن شكره وتقديره للدور الذى لعبه الجانب المصرى فى صفقة الإفراج عنه، بعد أن أضرب عن الطعام لمدة 66 يوما فى السجون الإسرائيلية احتجاجا على اعتقاله إداريا وسوء معاملته خلال التحقيق.

وقال عدنان "التخطيط للإضراب الطويل على مستوى الحركة الأسيرة ليس فكرة جديدة وسبق تنفيذها عدة مرات آخرها عام 2004، لكن الإضراب الأخير لم يتحقق منه شىء، وهناك حوار بين الفصائل الفلسطينية المختلفة منذ فترة للتنسيق لهذا الإضراب".

وأكد عدنان أن الإضراب الذى خاضه، والإضراب الذى يخوضه الأسرى حاليا يهدف إلى إيصال رسالة للاحتلال الإسرائيلى مفادها أن الأسير الفلسطينى لن يتراجع خطوة واحدة للخلف، وقال "إما نصر وحرية أو شهادة".

هددت حركة الجهاد الإسلامى، برد غير مسبوق فى حال استشهاد الأسير الشيخ خضر عدنان، القيادى فى الحركة، المضرب عن الطعام فى السجون الإسرائيلية.

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