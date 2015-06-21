العاهل الأردنى يؤكد مجددا على ضرورة تكثيف العمل لإحياء عملية السلام

أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى اليوم الأحد مجددا على ضرورة تكثيف العمل من قبل مختلف الأطراف الفاعلة بما فيها فرنسا، لما لها من دور محورى، فى سبيل تهيئة الظروف الملائمة لإحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى استنادا إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال الملك عبد الله الثانى اليوم فى قصر الحسينية بعمان لوزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس الذى يزور المملكة ضمن جولة له فى المنطقة، وذلك حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكى الهاشمى.

ووفقا للبيان، فقد جرى استعراض آخر المستجدات على القضايا الإقليمية الراهنة وفى مقدمتها الجهود المبذولة للتصدى لخطر الإرهاب وضرورة تبنى منهج شمولى لمكافحته بشراكة وتنسيق مستمر بين مختلف الأطراف المعنية.

وأشاد العاهل الأردنى، خلال اللقاء الذى حضره الأمير فيصل بن الحسين، بعلاقات التعاون والصداقة التى تربط الأردن مع فرنسا..مؤكدا حرص المملكة على تمتينها وتعميقها فى شتى الميادين وإدامة التنسيق المشترك حيال كل ما من شأنه تحقيق مصالح البلدين.

وبدوره..أعرب وزير الخارجية الفرنسى عن حرص بلاده على تعزيز علاقاتها بالمملكة والتنسيق الدائم معها حول مختلف القضايا الراهنة لما للأردن بقيادة الملك عبد الله الثانى من دور معتدل ورؤية حكيمة.

>حضر اللقاء رئيس الديوان الملكى الهاشمى فايز الطراونة، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين ناصر جودة، ومدير مكتب الملك الدكتور جعفر حسان، والوفد المرافق للوزير الفرنسى.

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