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وزير التعليم العالى عن تقدم ابنه للبعثات:"يجب ألا يضار ابن بمسئولية والده"

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وزير التعليم العالى عن تقدم ابنه للبعثات:"يجب ألا يضار ابن بمسئولية والده" وزير التعليم العالى عن تقدم ابنه للبعثات:"يجب ألا يضار ابن بمسئولية والده"
علق الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، على الانتقادات الموجهة له، بعد تقدم ابنه لبعثة إشراف مشترك لجامعة نابولى الثانية "امتداد لجامعة نابولى فيديريكو الثانى بإيطاليا"، التى أثيرت حولها حالة من اللغط داخل وزارة التعليم العالى قائلاً: "ابنى مدرس مساعد فى إحدى الجامعات المصرية، ومن حقه أن يتقدم، وإن توفرت فيه الشروط يقبل، وإن لم تتوافر فيه لا يقبل، وأنا شخصيا معتذر عن هذه اللجنة نهائياً، وابنى كان طالبا متفوقا ومتميزا".

وأضاف عبد الخالق، فى تصريحات صحفية، اليوم، أنه لا ينبغى لابن أى مسئول أن يأخذ أكثر من حقه، ولا ينبغي أن يظلم، قائلاً: "يجب ألا يضار ابن مسئول بسبب مسئولية والده"، لافتاً إلى أن قواعد البعثات ثابتة وكذلك التحكيم، وأن تشكيل اللجان كانت مشكلة من رئيس قطاع البعثات السابق الدكتور الهلالى الشربينى، وأنه اعتذر كوزير عن رئاسة اللجنة المعنية بخطة البعثات.

اكتفى أحد المعارضين لتقدم نجل الوزير للبعثة، بإرسال بريد إلكترونى مجهول المصدر حول تقدم نجل وزير التعليم العالى لبعثة الإشراف المشترك للسفر إلى إيطاليا، وكذلك سفر نجلى الدكتور الهلالى الشربينى رئيس قطاع البعثات السابق بالوزارة.

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مصر 365