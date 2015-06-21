أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

كشوف بأسماء ضباط بالقوات المسلحة ضمن أحراز قضية "التخابر مع قطر"

Google+ Print
كشوف بأسماء ضباط بالقوات المسلحة ضمن أحراز قضية "التخابر مع قطر" كشوف بأسماء ضباط بالقوات المسلحة ضمن أحراز قضية "التخابر مع قطر"
بدأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فهمى، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر"، بفض الأحراز، وحلف الخبير الفنى اليمين القانونية أمام المحكمة.
>اليوم السابع -6 -2015

وباستعراض الأوراق المدونة بتاريخ 3 سبتمبتر من العام الماضى، تبين أنها خطاب من المتهم الثالث "أمين الصيرفى" إلى ابنته المتهمة "كريمة الصيرفى" وهو خطاب عائلى وشخصى، وكذلك ورقة أخرى مدونة بخط اليد عبارة عن عنوان وشرح لكيفية الوصول إلى منزل بجوار مقهى.

وكذلك وجود نموذج يومى السير من مكتب رئيس أركان اللواء لإحدى الفرق العسكرية التابعة للقوات المسلحة خالية من البيانات دون خلفها بخط اليد باللون الأحمر العبارات الآتية "كشف بأسماء ضباط الصف المشتركين فى اختبار الملاحة" بتاريخ يناير عام 2013 ، كشف بأسماء الضباط المشتركين فى اختبار ملاحة، كشف بأسماء ضباط الصف المشتركين فى اختبار رماية قياس مستوى، وكذلك ورقة منزوعة من أجندة يوميا مدون بها بخط اليد خواطر شخصية .
>اليوم السابع -6 -2015

وكذلك تبين وجود ورقة مدونة بخط كمبيوتر فيه عدد من أبيات الشعر، ومظروف أبيض بداخله ورقة واحدة مؤرخة بتاريخ 17 سبتمبر 2013 .

وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية .

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

ملزمة توضح كيفية عمل الإخوان حال تغيب القيادات بأحراز "التخابر مع قطر"
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة

شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة

شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " تشعل المسرح بأغنية " أه يا ليل "

شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " تشعل المسرح بأغنية " أه يا ليل "

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... أي حد يلعب في شعري أنام على طول

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... أي حد يلعب في شعري أنام على طول

شيري ستوديو - المطربة "بلقيس" ...قبل ما أغني ليا طقوس معينة.. وشيرين : أنا بضرب طبق كشري قبل أي حفلة

شيري ستوديو - المطربة "بلقيس" ...قبل ما أغني ليا طقوس معينة.. وشيرين : أنا بضرب طبق كشري قبل أي حفلة