كشوف بأسماء ضباط بالقوات المسلحة ضمن أحراز قضية "التخابر مع قطر"

بدأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر"، بفض الأحراز، وحلف الخبير الفنى اليمين القانونية أمام المحكمة.

وباستعراض الأوراق المدونة بتاريخ 3 سبتمبتر من العام الماضى، تبين أنها خطاب من المتهم الثالث "أمين الصيرفى" إلى ابنته المتهمة "كريمة الصيرفى" وهو خطاب عائلى وشخصى، وكذلك ورقة أخرى مدونة بخط اليد عبارة عن عنوان وشرح لكيفية الوصول إلى منزل بجوار مقهى.

وكذلك وجود نموذج يومى السير من مكتب رئيس أركان اللواء لإحدى الفرق العسكرية التابعة للقوات المسلحة خالية من البيانات دون خلفها بخط اليد باللون الأحمر العبارات الآتية "كشف بأسماء ضباط الصف المشتركين فى اختبار الملاحة" بتاريخ يناير عام 2013 ، كشف بأسماء الضباط المشتركين فى اختبار ملاحة، كشف بأسماء ضباط الصف المشتركين فى اختبار رماية قياس مستوى، وكذلك ورقة منزوعة من أجندة يوميا مدون بها بخط اليد خواطر شخصية .

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وكذلك تبين وجود ورقة مدونة بخط كمبيوتر فيه عدد من أبيات الشعر، ومظروف أبيض بداخله ورقة واحدة مؤرخة بتاريخ 17 سبتمبر 2013 .

وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية .

ملزمة توضح كيفية عمل الإخوان حال تغيب القيادات بأحراز "التخابر مع قطر"

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