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براءة المطرب حاتم فهمى وآخر من قضية النصب المعروفة بـ"شركة جلوبال"

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براءة المطرب حاتم فهمى وآخر من قضية النصب المعروفة بـ"شركة جلوبال" براءة المطرب حاتم فهمى وآخر من قضية النصب المعروفة بـ"شركة جلوبال"
قضت محكمة جنح مستأنف الجديدة، بقبول الاستئناف المقدم كل من المطرب حاتم فهمى، وشريكه أيمن فواكيه، وإلغاء الحكم الصادر ضدهما من محكمة أول درجة بالسجن 3 سنوات وكفالة 30 ألف جنيه، وبراءتهما مما نسب إليهما من الاتهام بالنصب فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"شركة جلوبال".

عقدت الجلسة، برئاسة المستشار أحمد سرى الجمل، وعضوية المستشارين مصطفى عادل، وأحمد بهجت، وأمانة سر معتز الخولى.

يشار إلى أن محكمة جنح مدينة نصر قد تنحت عن نظر استئناف حبس المتهمين لاستشعارها الحرج، بعد أن قضت محكمة جنح مدينة نصر عليهما و10 آخرين من المتورطين فى قضية التسويق الشبكى الخاص بشركة "جلوبال"، بالسجن 3 سنوات وكفالة 30 ألف جنيه لكل منهم لإيقاف التنفيذ.

وتعود القضية لعدة أشهر، بعدما تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر العديد من البلاغات تتهم شركة "جلوبال" بالنصب عليهم، واتهموا حاتم فهمى وأيمن فوكيه، وأمين محمد سليمان، ورومانى عوض دسوقى، والصادق أحمد موسى، وفيكتور سليمان صموئيل، ومينا وليم أيوب، ومراد محمد وحيد، وأحمد عبد الفتاح السيد، وشيرين أبو بكر، ونشأت وليم أيوب، ومراد ذكرى، كوكلاء لشركة "جلوبال" فى مصر.

دفاع حاتم فهمى: سلمى صباحى هى الوكيلة الأساسية للشركة واستبعدت من القضية
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