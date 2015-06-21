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ملزمة تقارن بين نظرة سيد قطب وحسن البنا للمجتمع بأحراز "التخابر مع قطر"

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ملزمة تقارن بين نظرة سيد قطب وحسن البنا للمجتمع بأحراز "التخابر مع قطر" ملزمة تقارن بين نظرة سيد قطب وحسن البنا للمجتمع بأحراز "التخابر مع قطر"
بدأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فهمى، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر"، بفض الأحراز، وحلف الخبير الفنى اليمين القانونية أمام المحكمة.

وبدأت المحكمة فى فض الحرز رقم 1096 وتبين أنه لفافة بمظروف كبير بيج اللون خاص بالمتهم "كريمة الصيرفى" وهو عبارة عن ملزمة مدون عليها "علم التوحيد"، وأخرى مدون عليها "التغيير بين منهج الإخوان والمناهج الأخرى" ، وملزمة بعنوان "آليات مقترحة لتحقيق التواصل الفعال"، وأخرى تحت عنوان "الإمام البنا والمجتمع" ، وكذلك "مهام وصلاحيات المستويات المختلفة"، وبعض الأوراق، وحافظة مستندات، وورقة من الكرتون مدون خلفها "ديجا" ووجهها صورة لسلاح آلى وخنجر، و2 أجندة ، و2 كشكول.

وبفحص الملزمة المدون عليها "الإمام البنا والمجمتع" والتى يقول فيها إنه يجب أن تكون عشيرة الرجل وأمته أولى من غيره، ويتحدث أيضا عن نظرة السيد قطب للمجتمع، ويشير إلى أنها تختلف عن نظرة البنا له، وأن قطب يعتبر أن المجتمعات القائمة اليوم هى مجتمعات جاهلية لأنها تمثل الاعتداء على سلطان الله فى الأرض على خصائص الألوهية وهى الحاكمية، فهو بذك حكم بكفر الأمة كلها".

وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع ، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية .
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مصر 365

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