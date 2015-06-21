رفع كفاءة الإنارة العامة بميدان السنترال بحى ثان الإسماعيلية

قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية بجولة ميدانية تفقدية بنطاق حى ثان رافقه خلالها الأمير أبو زيد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ومحمد عبد المنعم رئيس حى ثان الإسماعيلية وعدد من القيادات التنفيذية وذلك لتفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال التجميل والتطوير ورفع الكفاءة والنظافة العامة للشوارع والميادين والمحاور المرورية.

وقد تضمنت جولة المحافظ تفقد ما يجرى تنفيذه من أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان السنترال بتقاطع شارعى المدارس والثلاثينى أمام مدخل النفق وصيان المسطحات الخضراء وطلاء البلدورات وأعمدة الإنارة وتركيب كشافات الإضاءة الجديدة الموفرة للطاقة.

وخلال الجولة أشاد المحافظ بجهود القائمين على العمل وخاصة عمال النظافة وما يبذلونه من جهد فى رفع تجمعات القمامة والمخلفات أولا بأول من أجل استعادة الوجه الجمالى والحضارى للإسماعيلية وذلك فى إطار استعدادات محافظة الإسماعيلية لاستقبال الحدث التاريخى والعالمى الكبير للافتتاح الأسطورى المنتظر لمشروع قناة السويس الجديدة فى السادس من شهر أغسطس القادم وما تشهده الإسماعيلية من حركة مستمرة وعمل متواصل للاستعداد لهذا الحدث.