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صور وفيديوهات تظاهرات طلابية بالجامعات ضمن أحراز "التخابر مع قطر"

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صور وفيديوهات تظاهرات طلابية بالجامعات ضمن أحراز "التخابر مع قطر" صور وفيديوهات تظاهرات طلابية بالجامعات ضمن أحراز "التخابر مع قطر"
بدأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمى، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر"، بفض الأحراز، وحلف الخبير الفنى اليمين القانونية أمام المحكمة.

وبدأت المحكمة فى فض الحرز رقم 760، وتبين أنه عبارة عن صندوق مثبت به ورقة بيضاء دون عليه بيانات الحرز، وهو كرتونة مدون عليها كلمة "أيسر" وبداخلها وحدة معالجة مركزية "كيسة كمبيوتر" سوداء اللون، وهى المضبوطات الخاصة بالمتهمة "كريمة الصيرفى".

وبفحص الجزء الثانى الخاص بالهارديسك تبين أن هناك مجلدات خاصة بالتشغيل عدا مجلد يحمل اسم "يوزر" وبها عدد من المجلدات والملفات، وتبين أن هناك مقطع لفتاة تجرى حوارا مع أحد المواطنين، وكذلك صور فوتوغرافية لمظاهرات بمنقطة كلية البنات بمدينة نصر، وتسجيلات فيديو لتظاهرات طلابية بداخل إحدى الجامعات، وكذلك صور شخصية.

وبفحص الجزء الثالث ويحمل اسم "لوكال ديسك" تبين أنه فارغ تماما من المحتويات، ويحوى صورتين شخصيتين لشاب كتب على أحدهما كلمة "حداد".

وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.

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مصر 365

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