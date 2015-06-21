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مصرع نجار مسلح وإصابة 5 عمال في انهيار سور مبنى تحت الإنشاء بالغردقة

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مصرع نجار مسلح وإصابة 5 عمال في انهيار سور مبنى تحت الإنشاء بالغردقة مصرع نجار مسلح وإصابة 5 عمال في انهيار سور مبنى تحت الإنشاء بالغردقة
لقي نجار مسلح مصرعه بينما أصيب 5 عمال بناء آخرين جراء انهيار سور تحت الإنشاء كانوا يشيدونه بمنطقة المجاورات شمال الغردقة، وتم انتشال جثة النجار ونقل المصابين لتلقي العلاج بمستشفى الغردقة العام.

كان اللواء حمدي الجزار مدير أمن البحر الاحمر قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد انهيار سور لأحد المباني السكنية تحت الإنشاء اثناء قيام أحد اللوادر بردم جنب السور بالرمال، حيث انزلقت عجلات اللودر وفقد السائق السيطرة عليه مما أدى الى الاصطدام بالسور وانهياره علي العمال المتواجدين بجواره.

أسفر ذلك عن مصرع نجار مسلح يدعي أحمد عبد الحفيظ فرغلي من مركز جرجا محافظة سوهاج وإصابة 5 عمال آخرين بينهم إصابة عامل بعدة كسور وتم نقل جثة المتوفي بعد معاينة النيابة لمشرحة مستشفي الغردقة العام.

وقررت النيابة ندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي علي الجثة لبيان سبب الوفاة وسماع اقوال المصابين وسائق اللودر.
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مصر 365