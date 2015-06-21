"الإنتربول المصرى": ننتظر نتائج التحقيق مع أحمد منصور فى برلين لاستلامه

أفاد مصدر بالإنتربول المصرى بوزارة الداخلية، أن أجهزة الأمن المصرية تنتظر التحقيقات التى تجرى مع أحمد منصور الهارب للخارج والمطلوب للسلطات المصرية، بعد استيقافه فى ألمانيا والتحقيق معه فى برلين، حيث من المقرر أن يصدر قرار بشأنه إما ترحيله لمصر أو إخلاء سبيله.

وأضاف المصدر، أن الأجهزة الأمنية المصرية أرسلت عدداً من الفيديوهات التى تدين المتهم فى قضية تعذيب وبعض هذ الفيديوهات مترجمة للغة الألمانية، كما أن أجهزة الأمن تبحث توكيل محام ألمانى لمتابعة سير التحقيقات مع المتهم فى برلين.

وأردف المصدر، أن الأنتربول المصرى يتابع لحظة بلحظة تطورات الأمر وطالب الجهات المسئولة فى ألمانيا سرعة تسليمهم المتهم لاستكمال التحقيقات معه فى القاهرة.

وأوضح المصدر، أن إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية بقطاع مصلحة الأمن العام قد سبق وأن أصدرت نشرة تعميم للدول أعضاء منظمة الإنتربول لكافة المحكوم عليهم الهاربين فى الخارج والصادر ضدهم أحكام قضائية.

وتابع المصدر، أن قطاع مصلحة الأمن العام (إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية) بالتنسيق مع المُستشار المحامى العام رئيس مكتب التعاون الدولى أرسلوا ملف الاسترداد الخاص بالمحكوم عليه الهارب.

وأشار المصدر إلى أنه تم التحفظ على المحكوم عليه الهارب أحمد السيد إمبابى منصور، بمطار برلين.. لكونه مطلوب للتنفيذ عليه فى القضية رقم 12057 لسنة 2013 جنايات قصر النيل بالسجن المشدد لمدة 15 سنة فى جلسة 11/10/2014 لقيامه وآخرين بالقبض بدون وجه حق على أحد المواطنين واحتجازه لعدة أيام وتعذيبه وصعقه بالكهرباء.

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