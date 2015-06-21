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الخارجية ترشح بدر عبد العاطى سفيرا لمصر فى ألمانيا وياسر رضا لواشنطن

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الخارجية ترشح بدر عبد العاطى سفيرا لمصر فى ألمانيا وياسر رضا لواشنطن الخارجية ترشح بدر عبد العاطى سفيرا لمصر فى ألمانيا وياسر رضا لواشنطن
علم اليوم السابع أنه سيتم خلال ساعات الإعلان عن الحركة الدبلوماسية السنوية بوزارة الخارجية والتى تعد الحركة الدبلوماسية الثانية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى ستشمل تغييرات فى عدد من العواصم الهامه دوليا على رأسها واشنطن وبرلين وأديس أبابا والسعودية.

وستشهد الحركة ترشيح 3 من مساعدى وزير الخارجية حيث تم ترشيح السفيرة ألفت فرح مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية كسفيرة لدى كرواتيا، وترشيح السفير حاتم سيف النصر مساعد الوزير للشئون الأوربية سفيرا لدى الفاتيكان، والسفير صبرى مجدى مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية سفيرا لدى عمان.

كما تشمل الحركة المحتمله ترشيح السفير ياسر رضا مدير مكتب الوزير سفيرا لمصر لدى أمريكا خلفا لمحمد توفيق والذى فترته بداية العام 2016، كما تم ترشيح السفير أبوبكر حفنى سفيرا لمصر لدى إثيوبيا.

ومن أهم العواصم التى سيتم تغييرها برلين حيث تم ترشيح السفير بدر عبد العاطى المتحدث باسم الخارجية لمنصب سفير مصر لدى ألمانيا، كما تم ترشيح السفير ناصر زغلول سفيرا لدى ، ، والسفير شريف شاهين سفيرا لدى باكستان، كما تتضمن الترشيحات السفير ماجد عبد اللطيف سفيرا لدى أوسلو، والسفير طارق معاطى سفيرا لدى أرمينيا، والسفير حسين مبارك سفيرا لدى قبرص، والسفير ياسر عاطف سفيرا لدى الكويت، والسفير محمد أبو الدهب لقنصلية مصر فى شيكاغو، وعلاء رشدى لقنصلية مصر فى برازيليا.
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