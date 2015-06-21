لمتبعى الرجيم فى رمضان.. سلطة التفاح والكوسة اختيار مثالى

سلطة التفاح والكوسة، كثير من القراء سوف يندهشون من هذا الخليط الذى لا يندمج، ولا يتقابل كثيرا، ولكن وعلى عكس المعتقد فبعض الأطعمة والأكلات الصحية، تزيد فوائدها بزيادة نوعيات الفاكهة والخضروات بداخلها، وبعمل خلطات غير متوقعة بين مكوناتها.

الدكتورة سمر جميل أخصائية التغذية العلاجية أكدت على أن هناك مزيج غير متوقع يمكن أن يفيد شريحة كبيرة من المرضى خلال شهر رمضان، وهو تجنب السلطة العادية، واستخدام مكونات جديدة فى تقديم طبق من السلطة جديد وصحى ومفيد.

وتابعت سمر مؤكدة على ان خلط التفاح وشرائح الكوسة الخضراء، إضافة إلى بعض الخيار، مزيج رائع خاصة إذا ما أضيف عليه بعض الثوم والخل أو الليمون دون ملح، فهذه الخلطة وهذا الطبق سحر له العديد من الفوائد منها تهدئة الإمعاء، خاصة بعد فترة من الصيام لساعات طويلة، إضافة إلى أنها مفيدة لمرضى السكر لأن بها الكثير من الكوسة المفيدة لضبط معدلات سكر الدم والقليل من التفاح، كذلك تساعد على خفض الوزن وتساعد متبعى الرجيم خلال الشهر الفضيل لأنها لا تحتوى على سعرات عالية، وتساعد على التخلص من هبوط الضغط، وتفيد فى الإمداد بالطاقة وزيادة المناعة وتخلص من الكسل والإرهاق.