ماتقعدش كتير.. الجلوس لفترات طويلة يصيبك بالقلق الشديد

حذرت الكثير من الدراسات والأبحاث الطبية من الأضرار الصحية الناجمة عن الجلوس لفترات طويلة، وكشفت مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة ديكن الأسترالية أن الجلوس لفترات طويلة له أضرار ملحوظة على الصحة العقلية للإنسان، كما هو الحال بالنسبة للأضرار التى تصيب الجسم.

وكشفت النتائج التى شملت مجموعة كبيرة من البالغين والمراهقين أن الأشخاص الذين يقضون ساعات طويلة جالسين أثناء اللعب على الكومبيوتر أو استخدام الإنترنت أو مشاهدة التلفزيون ترتفع فرص إصابتهم بنوبات القلق الشديدة.

وأشار الباحثون أن الإنسان يشعر بالقلق أثناء تأدية الامتحان أو بدء وظيفة جديدة أو حال إصابته بمرض ما، ولكن النوبات المرضية منه والتى تصيب الأشخاص الذين يجلسون طويلاً فتجعلهم يشعرون بالقلق بشكل مفرط وتعوقهم عن أداء مهامهم اليومية بشكل طبيعى.

وأضاف الباحثون أن هذا القلق يساهم أيضاً فى حدوث خلل بضربات القلب ومشاكل بالتنفس وشد بالعضلات وكما ترتفع فرص إصابتهم بالصداع، وهو ما يؤكد الأضرار الصحية للجلوس الطويل، وأثبتت الأبحاث السابقة أنه يرفع أيضاً فرص الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والسكرى.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى التاسع عشر من شهر يونيو الجارى.