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حبس الإخوانى المتهم فى واقعة مقتل طالب ديرب نجم بالشرقية 15 يوما

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حبس الإخوانى المتهم فى واقعة مقتل طالب ديرب نجم بالشرقية 15 يوما حبس الإخوانى المتهم فى واقعة مقتل طالب ديرب نجم بالشرقية 15 يوما
قررت نيابة ديرب نجم بالشرقية، اليوم، بمعرفة أحمد رجب وكيل النائب العام، وبإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس "صبحى رشاد موسى" الإخوانى المضبوط فى اشتباكات الشرطة والإخوان بمحيط مركز شرطة ديرب نجم، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة حيازة شماريخ والانتماء لجماعة إرهابية وتهمة القتل العمد، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وضبط باقى المتهمين.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عاطف مهران مدير البحث الجنائى، يفيد قيام عدد من جماعة الإخوان بتنظيم مسيرة والتجمهر أمام مسجد النصر بمدينة ديرب نجم.

وتبين من التحقيقات التى باشرها الرائد شريف عبد العزيز رئيس مباحث ديرب نجم وبإشراف المقدم أسامة ربيع مفتش مباحث ديرب، عن قيام مجموعة من تنظيم الإخوان الإرهابى بتنظيم مسيرة أمام مسجد حى النصر والتجمهر أمامه، وحدث بينهم وبين الأهالى مناوشات، مما دفع قوات الشرطة للتدخل وتفريق المسيرة .

وأضافت التحريات عن قيام "يسرى جلاء السواح" 22 سنة طالب جامعى مع بعض الأهالى من ضبط "صبحى رشاد موسى" 47 سنة مدرس لمشاركته فى مسيرة الإخوان، فقام بعض الإخوان بإطلاق الشماريخ والخرطوش لإجبار الأهالى والشرطة على ترك الإخوانى المضبوط وتهريبه، مما أسفر عن إصابة طالب بطلق خرطوش بالرأس وتم نقله لمستشفى ديرب نجم فى حالة خطرة وتحويله إلى مستشفى خاص، توفى فور وصوله .

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مصر 365