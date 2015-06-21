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نيابة الشرقية تعاين جثة محمد الأسود زعيم عصابة خطف الأثرياء بمنيا القمح

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نيابة الشرقية تعاين جثة محمد الأسود زعيم عصابة خطف الأثرياء بمنيا القمح نيابة الشرقية تعاين جثة محمد الأسود زعيم عصابة خطف الأثرياء بمنيا القمح
انتقلت نيابة ديرب نجم بالشرقية، اليوم، بمعرفة أحمد رجب، وكيل النائب العام، وبإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، لمعاينة جثة محمد الأسود زعيم عصابة خطف الأثرياء بمنيا القمح، بعد تصفتيه ومعه أحد أفراد التشكيل العصابى فى مطاردة مع ضباط الشرطة بإحدى الأراضى الزراعية بديرب نجم.

وقررت النيابة التصريح بالدفن عقب الانتهاء من الصفحة التشريحية، وتحريات المباحث حول الواقعة.

وكان اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مركز شرطة منيا القمح يفيد بقيام 5 مسلحين يستقلون سيارة باختطاف "أمير ن غ" 39 سنة مهندس من مزرعة والده بإحدى قرى مركز منيا القمح، وقاموا بإطلاق أعيرة نارية أثناء الفرار بيه مما أسفر عن إصابة "محمد ح غ" 61 سنة بالمعاش بطلق نارى بالساق اليمنى أثناء فرار الجناة، وتم نقل المصاب لمستشفى منيا القمح العام.

وأفادت التحقيقات أن الجناة طالبوا من والد المهندس فدية وقدرها 10 ملايين جنيه، وتم تشكيل فريق بحث جنائى قاده اللواء عاطف مهران مدير المباحث، لكشف غموض والواقعة، واليوم تمكنت مأمورية قادها الرائد رائد ربيع رئيس مباحث منيا القمح ومعاونه النقيب محمد فؤاد والنقيب رمزى أبوزيد معاون مباحث ديرب نجم، من تحرير المهندس من منزل مهجور بمركز ديرب نجم، بعد قيام المختطفين بإخفائه بديرب نجم.

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مصر 365