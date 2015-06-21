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إصابة ضابط شرطة أثناء فض مشاجرة فى جنوب سيناء

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إصابة ضابط شرطة أثناء فض مشاجرة فى جنوب سيناء إصابة ضابط شرطة أثناء فض مشاجرة فى جنوب سيناء
أصيب ضابط شرطة أثناء فضه مشاجرة، نشبت بين طلاب المدرسة الأمريكية وسائق سيارة ملاكى، حيث وقعت مشاجرة كبيرة بطريق السلام أمام خليج نعمة.

وقعت المشاجرة، بين ميكروباص سياحة يقل 5 أشخاص تابعين لرحلة مدرسية وبين سيارة ملاكى يستقلها شخصان، وأثناء قيام الضابط كريم شعلان ومعه قوة من أفراد الشرطة لإنهاء تلك المشاجرة فوجئ بأحد الأشخاص التابعين للرحلة المدرسية يدعى (عبد الله عمرو محمد يوسف) يضربه بقبضة يده فى وجه هذا الضابط مما أدى إلى سقوط هذا الضابط فى غيبوبة كاملة، أسفرت عن كسر فى الأنف مع نزيف شديد وورم فى الوجه نتيجه كسر فى العظمة أسفل العين اليسرى وفتح فى رجله بسبب سقوطه على سيخ حديد بعد تلقيه لتلك الضربة.

تم نقل الضابط المصاب على الفور إلى المستشفى وتم القبض على الـ5 أشخاص المتسببين فى تلك المشاجرة وتم عمل محضر رقم 5018 لسنة 2015 جنح شرم الشيخ بتاريخ 15/6/2015 تم إخلاء سبيل 4 أشخاص من النيابة، وتم حبس الشخص المتعدى على الضابط 4 أيام على ذمة التحقيق.
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