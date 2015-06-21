النيابة تطلب تحريات "الآداب"حول اتهام شاكيرا وبرديس بالتحريض على الفسق

أمرت نيابة العجوزة برئاسة المستشار أحمد دبوس تحريات مباحث الآداب حول اتهام الراقصة برديس والمطربة شاكيرا بالتحريض على الفسق، بسبب مشاهد العرى التى ظهرت بكليب "ياواد ياتقيل " وكليب "الكمون" والاستعلام عن مكان مخرج الكليبين .

كما أمرت نيابة العجوزة بإشراف المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة بإحضار صحيفة الحالة الجنائية لكل من شاكيرا المصرية وبرديس .

وكانت نيابة شمال الجيزة الكلية، قد أحالت بلاغًا يتهم المطربة المصرية "شاكيرا"، بالتحريض على الفسق والفجور، لنيابة العجوزة، برئاسة المستشار أحمد دبوس، للتحقيق معها .

كان المحامى محمد النمر تقدم ببلاغ لنيابة شمال الجيزة الكلية، يتهم فيه المطربة شاكيرا والراقصة برديس يتهمهما بالتحريض على الفسق والفجور بسبب مشاهدهما الخليعة بالفيديو كليب .