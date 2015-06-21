مباحث البلينا تتمكن من ضبط ورشة لتصنيع وصيانة الأسلحة يديرها شاب بمسكنه

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا برئاسة الرائد محمد أبو العطا رئيس مباحث المركز وبإشراف العميد محمود حسن رئيس فرع بحث الجنوب عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات من إلقاء القبض على شاب فى بداية العقد الثانى من العمر لإدارة مسكنه ورشة لتصنيع وصيانة الأسلحة النارية.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغًا من اللواء أيمن السيسى نائب المدير للجنوب يفيد بتمكن ضباط فرع بحث الجنوب من إلقاء القبض على صاحب ورشة لتصنيع الأسلحة المحلية.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود حسن رئيس فرع بحث الجنوب بتمكن الرائد محمد أبو العطاء رئيس مباحث المركز والنقباء محمد حماد وأحمد خلف وأحمد أبو عريضة والسيد نور الدين وأحمد الشندويلى من ضبط "م.ح.ع" 21 عاما ويقيم الحلافى دائرة المركز، وذلك لإدارته ورشة لتصنيع وتصليح الأسلحة غير المرخصة داخل مسكنه والذى بتفتيشه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط بندقية محلية الصنع وفرد روسى وعدد سبع طلقات آلية وطلقة عيار 9 م قصير وطبنجة نفس العيار وكذلك الأدوات الخاصة بتصليح وصناعة الأسلحة.

تم تحريرمحضر بالواقعة وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصنيع والسلاح بقصد الاتجار وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.



>