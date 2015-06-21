وصول المطرب حاتم فهمى لمحكمة العباسية لحضور جلسة استئنافه على حبسه

وصل منذ قليل، المطرب حاتم فهمى، وشريكه أيمن فواكيه، مؤسس شركة جلوبال إلى محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، المنعقدة بمحكمة العباسية، لحضور نظر استئنافهما على الحكم الصادر ضدهما من محكمة أول درجة بالسجن 3 سنوات وكفالة 20 ألف جنيه، لاتهامهما بالنصب فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"شركة جلوبال".

تعقد الجلسة، برئاسة المستشار أحمد سرى الجمل، وعضوية المستشارين مصطفى عادل وأحمد بهجت، وأمانة سر معتز الخولى.

يشار إلى أن محكمة جنح مدينة نصر قد تنحت عن نظر استئناف حبس المتهمين لاستشعارها الحرج، بعد أن قضت محكمة جنح مدينة نصر عليهما و10 آخرين من المتورطين فى قضية التسويق الشبكى الخاص بشركة "جلوبال"، بالسجن 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه لكل منهم لإيقاف التنفيذ.

وتعود القضية لعدة أشهر، بعدما تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر العديد من البلاغات تتهم شركة "جلوبال" بالنصب عليهم، واتهموا حاتم فهمى وأيمن فوكيه، وأمين محمد سليمان، ورومانى عوض دسوقى، والصادق أحمد موسى، وفيكتور سليمان صموئيل، ومينا وليم أيوب، ومراد محمد وحيد، وأحمد عبد الفتاح السيد، وشيرين أبو بكر، ونشأت وليم أيوب، ومراد ذكرى، كوكلاء لشركة "جلوبال" فى مصر.

وكانت مباحث مدينة نصر أول، قد ألقت القبض على كل المتهمين فى القضية، والذين من بينهم أيمن فوكيه مؤسس الشركة.