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إصابة "أمين شرطة" خلال مداهمة بؤرة إجرامية وضبط مسجلين خطر بالقليوبية

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إصابة "أمين شرطة" خلال مداهمة بؤرة إجرامية وضبط مسجلين خطر بالقليوبية إصابة "أمين شرطة" خلال مداهمة بؤرة إجرامية وضبط مسجلين خطر بالقليوبية
أصيب أمين شرطة بجرح عرضى بالبطن، خلال مداهمة بؤرة إجرامية للقبض على مسجلين خطر فقام أحدهما باعتراض القوة بسلاح أبيض، وتم القبض عليهم ونقل المصاب إلى مستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر المحضر رقم 11688/163 جنايات مركز قليوب لسنة 2015 م وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر الدين مدير أمن القليوبية اخطارا بالواقعة وتبين للعقيد جمال الديغيدى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا إصابة "هشام سليمان " 35 سنة امين شرطة من قوة وحدة مباحث المركز بجرح سطحى عرضى بالبطن من الناحية اليمنى وتم نقله للمستشفى.

وتمكن النقيب سامح شوقى ،ضابط مباحث مركز قليوب.. والقوة المرافقة له من الشرطة السريين من مداهمة احد البؤر الاجرامية الخطرة وضبط كل من "حسنى.ع " 42 سنة بدون عمل ومقيم عزبة شلبى – دائرة المركز.. السابق إتهامه فى عدد [ 2 ] قضية [ مخدرات – أموال عامة ].. والمحكوم عليه هارب فى القضية رقم 10496 جنح مركز قليوب لسنة 2004 م – تبديد، الحكم غيابى شهر جلسة 31/12/2014 م، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 100 جرام وكمية مخدر الأفيون تزن حوالى 20 جراما وسلاح أبيض "مطواة" بها آثار دماء ومبلغ مالى 500 جنيه، و"غانم.ع" 30 سنة بدون عمل ومقيم بذات العنوان.. والمحكوم عليه هارب فى عدد [ 2 ] قضية إيصال أمانة، الحكم غيابى 6 شهور، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 20 جرام وأثناء ضبط المتهم الأول حاول منع القوة من ضبطه باستخدام سلاح أبيض "مطواة" ضبطت بحوزته ملوحًا بها فى الهواء.. نتج عن ذلك إصابة أحد أمناء الشرطة.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات اعترفا أمام المقدم أحمد حماد رئيس مباحث مركز القسم بالحيازة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع والمبلغ حصيلة البيع للمواد المخدرة.

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