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"بيطرى الجيزة" يضبط 1713 كيلو دواجن وسجق فاسدة قبل توزيعها بالأسواق

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"بيطرى الجيزة" يضبط 1713 كيلو دواجن وسجق فاسدة قبل توزيعها بالأسواق "بيطرى الجيزة" يضبط 1713 كيلو دواجن وسجق فاسدة قبل توزيعها بالأسواق
تمكنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الجيزة من ضبط 1713 كيلو من السجق والكبدة والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمى قبل توزيعها على الأسواق.

وقال الدكتور أشرف إسماعيل مدير المديرية لـ"اليوم السابع"، إن حملة من المديرية قامت بشن حملة مفاجئة على عدد من الأماكن حيث تم ضبط 213 كيلو سجق وكبدة ودجاج وبرجر فاسدة بثلاجة بمحل اللؤلؤة بمنطقة العمرانية وتم تحرير محضر رقم 9553.

كما تم ضبط سيارة تحمل رقم "ص ر د 965" بالجيزة قبل توزيعها 1500 كيلو من الدواجن الفاسدة وتحرير محضر رقم 9965.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم ضبط سيارة رقم" ت ل ق 839" بالجيزة تحمل 62 كيلو لحم بقرى وبعد الكشف عليها تبين أنها صالحة للاستهلاك الآدمى.

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مصر 365