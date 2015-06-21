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بسبب "رش المياه".. نقاش يقتل "جزار" طعنا بالسكين فى مشاجرة بالمطرية

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بسبب "رش المياه".. نقاش يقتل "جزار" طعنا بالسكين فى مشاجرة بالمطرية بسبب "رش المياه".. نقاش يقتل "جزار" طعنا بالسكين فى مشاجرة بالمطرية
شهدت منطقة المطرية مشاجرة عنيفة بين عائلتى جزار ونقاش، بسبب خلافات فيما بينهما حول الجيرة لقيام الجزار برش المياه أمام منزل النقاش، حيث تجمع أنصار كل منهما وتشاجروا بالأسلحة البيضاء مما أسفر عن مقتل الجزار نتيجة طعنه بالسكين وإصابة اثنين آخرين، تم ضبط طرفى المشاجرة وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى قسم شرطة المطرية بلاغا بوقوع مشاجرة بالأسلحة، وتبين أنها بين كل من "عواد.ا.ع" 26 سنة جزار ومصاب بجرح طعنى بالصدر من الجهة اليسرى، وتوفى متأثرًا بإصابته ونجل عمه "محمد.م.ع" 33 سنة جزار، وبين "رامى.ح.إ" 30 سنة نقاش مصاب بجرح قطعى بالفخذ الأيسر وآخر باليد اليسرى وشقيقه "أحمد" 23 سنة نجار مصاب بجرح قطعى باليد اليمنى ونجلى عمهما "خالد ع ا" 47 سنة نجار، و"رمضان ع ا" 33 سنة بائع، و"رضا ا ا" 30 سنة وجميعهم يقيمون بالمنطقة.

من خلال الفحص تبين أن سبب المشاجرة خلافات حول الجيرة حيث قام الأول برش مياه أمام العقار سكن الثالث تبادلوا خلالها التعدى على بعضهم البعض باستخدام الأسلحة البيضاء، وقام الثالث بطعن الأول بسلاح أبيض (سكين) كانت بحوزته، تم التحفظ عليها، ونتج عن ذلك إصابته والتى أودت بحياة الأول.

وعلى الفور تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365