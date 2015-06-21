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"كهرباء بنها" تنتهى من تركيب 4000 عداد مسبوق الدفع

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"كهرباء بنها" تنتهى من تركيب 4000 عداد مسبوق الدفع "كهرباء بنها" تنتهى من تركيب 4000 عداد مسبوق الدفع
قال ناصف مدكور مدير الشئون التجارية بإدارة كهرباء بنها إنه تم البدء فى تحصيل فواتير الكهرباء بمدينة وقرى مركز بنها ليلا عقب الإفطار مباشرة إلى جانب الفترة الصباحية للتغلب على أزمة نقص الكشافين، مشيرا إلى أن التحصيل وقراءة العدادات سيتم من خلال المحصلين خلال الفترة المقبلة لمواجهة أزمة القراءات.

يأتى ذلك تزامنا مع البدء فى تركيب العدادات المسبقة الدفع، حيث بلغ إجمالى العدادات التى تم تركيبها حتى الآن ببنها 4000 عداد وذلك فى إطار حل أزمة فواتير الكهرباء والقراءات العشوائية وغير الدقيقة.

وأكد مدكور أنه تم حل أكثر من 500 مشكلة تتعلق بفواتير الكهرباء خلال الشهر الجارى تنفيذا لتعليمات الوزارة والشركة بالتيسير على المواطنين.

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مصر 365