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جنايات القاهرة تستكمل فض الأحراز بقضية التخابر مع قطر.. اليوم

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جنايات القاهرة تستكمل فض الأحراز بقضية التخابر مع قطر.. اليوم جنايات القاهرة تستكمل فض الأحراز بقضية التخابر مع قطر.. اليوم
تستكمل اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فهمى محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر"، لجلسة 21 يونيو الحالى لاستكمال فض الأحراز مع استمرار حبس المتهمين.

وفى الجلسة السابقة فضت المحكمة بالحرز الخاص بالمتهمة كريمة ابنة المتهم بالقضية أمين الصيرفى، وتبين أنه عبارة عن هاتف محمول، تم فحص الرسائل الموجود فيه ومحتواه، وكيسة كمبيوتر وهارد ديسك.

وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.

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مصر 365

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